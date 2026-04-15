Faltan pocos meses para el inicio de la Copa del Mundo y muchos hinchas ya tienen sus entradas y visas listas. Sin embargo, existe un detalle administrativo que puede impedir el ingreso a Estados Unidos: se trata de la vigencia del pasaporte por al menos 6 meses posteriores al la fecha de regreso al país de origen. Aunque el viajero tenga una visa aprobada y tickets para los partidos, si el documento no cumple con la validez de fechas exigida, las autoridades migratorias podrían denegar el acceso. La normativa general de Estados Unidos establece que los pasaportes extranjeros deben ser válidos por al menos seis meses más allá del período de estancia previsto. Esta regla busca garantizar que el documento sea legal durante todo el tiempo que el visitante permanezca en el país. Si tu pasaporte vence poco después de las fechas del Mundial, es probable que necesites renovarlo antes de viajar. Es importante diferenciar que esta exigencia es independiente. La visa puede estar vigente por varios años, pero si el pasaporte donde está estampada (o el nuevo pasaporte que lo acompaña) está próximo a vencer, el control fronterizo de la CBP (Customs and Border Protection) tiene la potestad de restringir la entrada. Por lo tanto, habrá que hacer el trámite de renovación del pasaporte. Sin embargo, hay una excepción clave. Estados Unidos tiene acuerdos con una lista de países denominada “Six-Month Club” (Club de los Seis Meses). Los ciudadanos de estos países están exentos de la regla de los seis meses y solo necesitan que su pasaporte sea válido durante el tiempo que dure su visita. Entre estos países se encuentran Argentina, México, Colombia, Chile, España, Uruguay y Brasil. A pesar de esta excepción, las autoridades recomiendan que el pasaporte tenga una vigencia razonable. Las aerolíneas, que son las primeras en revisar la documentación antes de embarcar, a veces aplican criterios estrictos para evitar multas. Tener un pasaporte con menos de seis meses de validez puede generar demoras o consultas adicionales en los mostradores de los aeropuertos. Para quienes aún deben tramitar su visa, el pasaporte vigente es el primer requisito. El Departamento de Estado sugiere que los solicitantes inicien sus trámites con suficiente antelación debido a la alta demanda que generará el evento deportivo. Un pasaporte roto, con hojas faltantes o con una fecha de vencimiento muy cercana puede frenar cualquier proceso de ingreso en Migraciones. En conclusión, la recomendación para cualquier persona que planee asistir al Mundial es verificar hoy mismo la fecha de expiración de su documento de viaje. Si el pasaporte vence antes o durante el torneo, o apenas unas semanas después de su regreso, lo más seguro es iniciar el trámite de renovación lo antes posible para evitar complicaciones en la frontera.