Las autoridades de los Estados Unidos publicaron una guía para quienes planean viajar al Mundial 2026, en la que advierten que será obligatorio contar con la documentación migratoria en regla para poder ingresar al país durante el torneo. La información fue difundida por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, según sus siglas en inglés) a través de sus canales oficiales, donde detalla los requisitos necesarios para los visitantes internacionales. El organismo remarcó que, ante el volumen masivo de turistas que se espera durante la Copa del Mundo, será fundamental verificar con anticipación todos los documentos exigidos para evitar inconvenientes en el ingreso. Según la guía oficial, todos los viajeros deberán contar con un pasaporte vigente como requisito básico para ingresar a Estados Unidos. Además, dependiendo del país de origen, será necesario tramitar una visa o gestionar la autorización a través del sistema ESTA, que aplica para quienes forman parte del Programa de Exención de Visa. También se deberá completar el formulario I-94, un registro migratorio clave que certifica la entrada legal al país y que puede ser requerido durante la estadía. El Mundial 2026 implicará una gran movilización internacional, con partidos distribuidos en distintas ciudades de los Estados Unidos, lo que exigirá controles migratorios más estrictos. Las autoridades recomendaron iniciar los trámites con suficiente anticipación y utilizar únicamente los canales oficiales para gestionar visas, autorizaciones y formularios. Además, indicaron que los tiempos de espera podrían aumentar en aeropuertos y puntos de ingreso debido al alto flujo de visitantes. Para facilitar los procesos, el gobierno estadounidense habilitó plataformas digitales donde los visitantes podrán consultar su estatus migratorio, completar formularios y acceder a información oficial. Entre las recomendaciones, se destaca la importancia de llevar una copia del formulario I-94 durante toda la estadía, ya que puede ser solicitado en controles internos. También se aconseja verificar los requisitos específicos según el tipo de viaje, ya sea turismo, trabajo o participación en el evento, para evitar inconvenientes durante el ingreso o la permanencia en el país. Las autoridades insistieron en que la preparación previa será fundamental para garantizar un ingreso ágil y seguro durante el Mundial. La revisión anticipada de los documentos, el uso de plataformas oficiales y el cumplimiento de todos los requisitos migratorios permitirán reducir riesgos y demoras. Ante la magnitud del evento, se espera que los controles sean más rigurosos, por lo que contar con toda la documentación en regla será indispensable para poder asistir a los partidos.