El Sistema de Entradas y Salidas (EES) registra los datos biométricos de los viajeros extracomunitarios que ingresan al espacio Schengen por estancias cortas. Fuente: Archivo

España puede denegar la entrada a quienes no completen el registro del Sistema de Entradas y Salidas (EES) o se rehúsen a entregar su fotografía facial y sus huellas dactilares.

Así lo establece el aviso que reproduce el sitio de la Policía Nacional, que remite a la normativa europea del sistema: el Reglamento (UE) 2017/2226, que lo creó, y el Reglamento (UE) 2025/1534, que reguló su implantación progresiva.

El EES es el nuevo sistema digital de control fronterizo del Espacio Schengen y reemplaza al tradicional sello manual en el pasaporte.

Su implementación comenzó de forma gradual el 12 de octubre de 2025 y quedó plenamente operativo el 10 de abril de 2026.

Qué es el Sistema EES y a quiénes alcanza

El sistema registra de manera electrónica cada entrada y cada salida de los ciudadanos de países que no integran la Unión Europea y viajan por estadías cortas.

Su objetivo es verificar la identidad de los viajeros y calcular cuánto tiempo permanecieron en territorio europeo, para detectar a quienes excedan lo permitido.

El trámite alcanza a quienes viajan por hasta 90 días dentro de un período de 180, sin importar si necesitan una visa de corta duración o están exentos de ese requisito.

Qué datos se registran en el control y quiénes quedan exceptuados

El sistema digital reemplaza el sellado manual del pasaporte y permite registrar las entradas y salidas del espacio Schengen para controlar los tiempos de permanencia autorizados. Fuente: Archivo

En el puesto fronterizo se escanea el pasaporte, se toma una fotografía del rostro y se registran las huellas dactilares.

Además, el sistema deja asentadas la fecha y el lugar de cada cruce y cualquier denegación de entrada. Los viajeros exentos de visa, como los argentinos, deben dar cuatro huellas.

Quienes ingresan con visa de corta duración ya tienen sus huellas cargadas desde el trámite consular, por lo que el EES guarda principalmente la imagen facial y los datos del documento.

A su vez, los menores de 12 años solo registran la foto; el trámite es gratuito y se hace en la primera entrada, aunque un pasaporte nuevo puede requerir un nuevo registro.

Qué pasa si un viajero se niega a dar sus huellas o su foto

Quienes se nieguen a entregar su fotografía facial o sus huellas dactilares cuando el registro sea obligatorio podrán ver denegada su entrada al espacio Schengen, según el aviso de Policía Nacional.

Esto implica que el pasaje, la reserva de alojamiento y el pasaporte vigente no alcanzan por sí solos. La decisión final sobre la admisión queda en manos de los agentes fronterizos, que pueden realizar verificaciones adicionales.

Según la descripción oficial del EES, el sistema también registra cada denegación de entrada, razón por la cual es importante prestarle atención al trámite antes de viajar.

Cómo prepararse para el control biométrico en España

En la primera entrada el proceso puede ser más lento, porque hay que crear el expediente digital del viajero, así que se recomienda prever tiempo adicional en el control migratorio.

Para evitar inconvenientes durante el ingreso al país, se aconseja: