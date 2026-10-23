Para poder atravesar los controles, se emite una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) que se vincula electrónicamente al pasaporte, por ello es necesario que el documento cumpla con determinadas condiciones.

El Programa de Exención de Visa (VWP) permite a los ciudadanos de los países participantes viajar a Estados Unidos con motivo de turismo o negocios con estancias de hasta 90 días sin que deban tramitar un visado.

Para poder atravesar los controles, se emite una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA) que se vincula electrónicamente al pasaporte, por ello es necesario que el documento cumpla con determinadas condiciones.

¿Qué pasaporte es necesario tener para solicitar la Autorización ESTA?

De acuerdo con el sitio web oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, para obtener una autorización ESTA es necesario contar con un pasaporte electrónico.

Este documento incorpora un chip que almacena información biométrica y permite verificar la identidad del viajero. Por su parte, la autorización ESTA queda vinculada electrónicamente al pasaporte utilizado durante la solicitud. Si se está usando un pasaporte de emergencia o temporal para ingresar a Estados Unidos a través del VWP, este también debe ser electrónico.

Además, debe cumplir los requisitos de validez y vigencia como no presentar roturas ni manchas o firmas y sellos no autorizados, haberse reportado como perdido o tener menos de seis meses de vigencia, a menos de que el país de origen se incluya en el Club de los Seis meses.

Este documento incorpora un chip que almacena información biométrica y permite verificar la identidad del viajero. Magnific

No importa si se cumplen los requisitos: si viajaste o tienes doble nacionalidad de estos países, no podrás obtener la Autorización ESTA

El Departamento de Estado cita la Ley de Mejora del Programa de Exención de Visado y Prevención de Viajes Terroristas sancionada en 2015, que establece que los viajeros que se puedan incluir en alguna de estas categorías no pueden ingresar a Estados Unidos con la ESTA y deben solicitar un visado de forma obligatoria:

Quienes tengan doble nacionalidad de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Sudán o Siria.

Quienes hayan viajado a Cuba o hayan estado presentes en ella a partir del 12 de enero del 2021.

Quienes hayan viajado o estado presente en la República Popular Democrática de Corea, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria o Yemen a partir del 1 de marzo del 2011.

¿Qué países están incluidos en el Programa de Exención de Visa?

La lista actualizada de países incluidos en el Programa de Exención de Visa son: