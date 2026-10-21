El Digital ID es una identificación digital que se crea a partir del pasaporte estadounidense y se guarda en la app Wallet (Cartera) del iPhone (Fuente: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA).

Llegar al control de seguridad del aeropuerto y tener que revolver el bolso para encontrar el documento es una escena que Apple se propuso eliminar. La compañía habilitó una función que permite identificarse en los controles de la TSA directamente desde el iPhone o el Apple Watch, sin sacar el pasaporte físico.

No es una licencia de conducir ni una Real ID: es una credencial distinta, llamada Digital ID, que se genera a partir del pasaporte estadounidense y no es válida para viajes internacionales.

Qué es el Digital ID

El Digital ID es una identificación digital que se crea a partir del pasaporte estadounidense y se guarda en la app Wallet (Cartera) del iPhone. Apple lo aclara de entrada para evitar confusiones: “está derivado de tu pasaporte emitido por el gobierno, pero no es un pasaporte emitido por el gobierno ni un reemplazo del pasaporte físico”. Dicho de otro modo, sirve para identificarse en ciertos contextos, pero no deja al pasaporte de papel fuera de juego.

La alternativa digital y segura para pasar los controles del aeropuerto sin el pasaporte físico

El uso central es la verificación de identidad antes de embarcar en vuelos dentro de Estados Unidos. En controles de seguridad seleccionados de la TSA, el viajero puede presentar el Digital ID desde el teléfono o el reloj en lugar del documento físico.

Al compartir la identidad, el sistema ofrece tres modalidades según cuánta información se entrega: “All ID Information” (toda la información del documento), “Age & ID Photo” (solo edad y foto) y “With Review” (con revisión previa de lo que se comparte). Esa posibilidad de mostrar solo lo necesario es parte de lo que vuelve más segura la opción digital frente a entregar el documento entero.

Apple permite crear un Digital ID a partir del pasaporte y usarlo en los controles de la TSA para vuelos dentro de EE.UU.

Qué se necesita para configurarlo

Antes de empezar, hay que tener a mano y activado lo siguiente:

Un pasaporte estadounidense vigente (no vencido).

Face ID o Touch ID y Bluetooth activados.

Una cuenta de Apple con autenticación de dos factores .

Una conexión estable de wifi o datos móviles.

La región del dispositivo configurada en Estados Unidos.

Ser titular del pasaporte y tener 13 años o más.

Paso a paso: cómo crear el Digital ID

El proceso se hace desde la propia app Wallet:

Abrir Wallet y tocar el botón para agregar una tarjeta (el signo +).

Elegir “Driver’s License or ID Cards” y luego “Digital ID”.

Seleccionar si se quiere solo en el iPhone, o en el iPhone y el Apple Watch vinculado.

Escanear la parte legible por máquina de la página de la foto del pasaporte, con buena iluminación.

Apoyar el iPhone sobre el chip del pasaporte para que lo lea.

Tomarse una selfie para confirmar la identidad.

Autenticar con Face ID o Touch ID y seguir las instrucciones en pantalla para enviar la solicitud.

Quienes usan funciones de accesibilidad pueden emplear su código de acceso en lugar de Face ID o Touch ID, tanto para configurarlo como para usarlo. La función está disponible para iPhone 11 o posterior, o Apple Watch Series 6 o posterior y la versión de sistema operativo compatible iOS 26.1 o watchOS 26.1 en adelante.