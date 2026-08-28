Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo serán las primeras ciudades en aplicar esta medida, que impactará a los extranjeros que hayan demorado la renovación de su pasaporte, un trámite que muchos viajeros suelen dejar para último momento.

De acuerdo con información oficial, no se contemplará un período de gracia para las personas que intenten ingresar al país con un documento vencido al momento de pasar por los controles migratorios.

Qué ciudades fronterizas restringirán el acceso a extranjeros sin renovación de pasaporte

La disposición comenzará a aplicarse de forma simultánea en cuatro de los principales puntos fronterizos del norte de México, caracterizados por su elevado movimiento migratorio. Por estas zonas ingresan cada año millones de personas, entre turistas y residentes que atraviesan la frontera por motivos laborales, familiares o comerciales.

Las autoridades señalaron que la medida se aplicará sin importar la nacionalidad del viajero. Cualquier extranjero que intente ingresar con un pasaporte vencido podrá ser rechazado en el control migratorio, incluso quienes viven en zonas fronterizas y realizan cruces frecuentes.

En el caso de los ciudadanos estadounidenses, las autoridades recordaron que deben presentar un pasaporte vigente para poder ingresar a México. Si viajan en avión, es obligatoria la libreta de pasaporte (“passport book”), mientras que quienes crucen por tierra también pueden utilizar la tarjeta pasaporte (“passport card”).

México no exige actualmente una vigencia mínima de seis meses , pero el documento sí debe mantenerse válido durante toda la duración del viaje. Por qué los extranjeros que no renovaron su pasaporte no podrán cruzar la frontera

Extranjeros con pasaporte vencido no podrán ingresar por Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez ni Nuevo Laredo. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los extranjeros con pasaporte vencido antes de intentar ingresar a México

El primer paso es verificar con anticipación la fecha de vencimiento del pasaporte. En caso de que el documento esté expirado, los viajeros deberán iniciar el trámite de renovación correspondiente antes de intentar cruzar la frontera.

Las autoridades migratorias recomiendan no esperar hasta último momento, ya que un pasaporte expirado puede provocar retrasos, restricciones o incluso la negativa de ingreso. Por ello, se aconseja acudir a la embajada o consulado correspondiente para completar la renovación y verificar que toda la documentación esté vigente antes del viaje.