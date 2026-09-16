Manejar un auto sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito puede generar consecuencias que van mucho más allá de una multa. La normativa contempla determinados casos en los que un conductor puede quedar alcanzado por una sanción de arresto, entre ellos circular con un automotor sin la habilitación correspondiente.

La medida está contemplada en el artículo 86 de la Ley 24.449 y se aplica únicamente en los supuestos expresamente establecidos por la legislación.

Ley de Tránsito: cuándo pueden arrestar a un conductor

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El artículo 86 establece que el arresto procede solamente ante determinadas conductas consideradas especialmente graves. Entre ellas aparece el caso de quien conduce un automotor sin habilitación.

En qué otras situaciones se aplica

Conducir bajo los efectos de intoxicación alcohólica o por estupefacientes.

Manejar un vehículo sin habilitación.

Conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida.

Participar u organizar competencias no autorizadas de destreza o velocidad en la vía pública.

Ingresar a una encrucijada con el semáforo en rojo a partir de la tercera reincidencia.

Cruzar las vías del tren cuando el paso no está expedito.

Intentar fugarse después de haber participado en un accidente.

Es decir, no todos los conductores que cometen una infracción quedan automáticamente detenidos. El arresto está limitado a los casos que establece expresamente el artículo 86 y su aplicación debe seguir las reglas previstas por la legislación.

Qué significa conducir un auto sin habilitación

Uno de los supuestos contemplados por la Ley Nacional de Tránsito es conducir un automotor sin habilitación. Se trata de una situación diferente a cometer una infracción menor durante la circulación.

La normativa también contempla el caso de quien maneja cuando ya fue inhabilitado para conducir o tiene la habilitación suspendida. En ambos escenarios, la conducta aparece expresamente dentro de los supuestos que pueden dar lugar al arresto.

Además, la ley establece medidas vinculadas con el vehículo cuando es conducido por una persona que no está habilitada para el tipo de automotor correspondiente, está inhabilitada o tiene la habilitación suspendida.

Qué pasa en estas situaciones

En esos casos, después de labrar el acta, el vehículo puede ser liberado bajo la conducción de otra persona habilitada; de lo contrario, puede ser removido y trasladado a un depósito.

Cuántos días puede durar el arresto de un conductor

El artículo 87 establece límites concretos para esta sanción. Por una falta, el arresto no puede superar los 30 días. Cuando existe concurso de faltas o reincidencia, el límite puede llegar a 60 días.

La normativa también contempla situaciones particulares para el cumplimiento de la sanción. Puede cumplirse en el domicilio cuando se trata de:

Personas mayores de 65 años.

Personas enfermas o con determinadas discapacidades, cuando así corresponda según el criterio de la autoridad competente.

Mujeres embarazadas o en período de lactancia.

En caso de quebrantarse el arresto domiciliario, la ley establece que deberá cumplirse el doble del tiempo restante.

Dónde se cumple el arresto y qué puede decidir el juez

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La Ley Nacional de Tránsito dispone que el arresto debe cumplirse en lugares especiales, separados de personas procesadas o condenadas penalmente y a una distancia no mayor a 60 kilómetros del domicilio del infractor.

A su vez, el cumplimiento puede ser diferido por decisión judicial cuando el infractor acredita una necesidad que lo justifique. La normativa también permite que, en determinadas circunstancias, el arresto sea reemplazado por trabajo comunitario relacionado con la Ley de Tránsito.

Si la persona incumple con esa alternativa, el arresto se hace efectivo y la opción queda revocada.

Por eso, ante un control de tránsito, es fundamental contar con la habilitación correspondiente y respetar las condiciones establecidas para circular, ya que la legislación nacional contempla sanciones específicas para determinadas conductas y, en los casos previstos por el artículo 86, la consecuencia puede incluir el arresto.