La entrada en vigor del nuevo festivo nacional ya tiene una fecha definida. Aunque la conmemoración es el 9 de julio, el descanso obligatorio no se disfrutará ese mismo día.

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El calendario de feriados en Colombia tendrá una novedad importante este año, pero no ocurrirá como muchos esperaban.

Aunque el 9 de julio fue declarado oficialmente como asueto nacional en honor a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, los trabajadores no descansarán ese jueves, ya que la jornada será trasladada al lunes 13 de julio, de acuerdo con lo establecido por la Ley Emiliani.

Esto significa que el esperado puente festivo no comenzará el jueves, sino que el descanso se concentrará entre el sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de julio, conformando un fin de semana largo que busca incentivar el turismo interno y la movilidad en el país.

¿Por qué el 9 de julio no será feriado si ya fue aprobado como festivo nacional?

La confusión surgió porque la nueva ley estableció como festivo nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, cuya celebración religiosa se realiza tradicionalmente cada 9 de julio.

Sin embargo, la norma también dispone que esta fecha se rige por la Ley Emiliani, mecanismo que traslada determinados festivos al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día de la semana.

Como en 2026 el 9 de julio cae un jueves, el descanso remunerado obligatorio se moverá al lunes 13 de julio.

En otras palabras, el reconocimiento a la patrona de Colombia permanece en el calendario, pero el día libre cambia para favorecer la realización de puentes festivos.

Montaje EC

¿Cuándo comienza el puente festivo por el nuevo día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá?

Con la aplicación de la Ley Emiliani, el puente festivo quedará conformado así:

Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

Lunes 13 de julio (festivo nacional).

De esta manera, el llamado “finde XL” empezará el sábado y no el jueves 9 de julio, como algunas personas creían tras conocerse la aprobación de la ley.

¿Qué establece la nueva ley sobre el festivo del 9 de julio?

La nueva legislación convirtió en festivo nacional obligatorio la conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, una de las expresiones religiosas más representativas del país.

La iniciativa también busca fortalecer el turismo religioso y dinamizar la economía, especialmente en Boyacá, donde se encuentra la Basílica de Chiquinquirá, principal destino de peregrinación para miles de fieles cada año.

Además del componente conmemorativo, la ley contempla el impulso de proyectos de infraestructura, mejoramiento vial y fortalecimiento de los servicios públicos para responder al crecimiento de visitantes en la región.

¿Por qué el nuevo festivo se traslada al lunes siguiente?

La razón está en la Ley Emiliani, norma que desde hace décadas reorganiza varios festivos nacionales para que se disfruten los lunes.

El objetivo es promover el turismo, facilitar los desplazamientos de los colombianos y generar mayor actividad económica durante los fines de semana largos.