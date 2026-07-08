El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7877 - Pierna Mujer

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

1° 7877 11° 1261 2° 4664 12° 1949 3° 6827 13° 3298 4° 1611 14° 9701 5° 6577 15° 1050 6° 2122 16° 8163 7° 4556 17° 8967 8° 4027 18° 9649 9° 2993 19° 1647 10° 5692 20° 0601

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con Pierna Mujer sugiere avance, apoyo y seguridad para alcanzar objetivos.

Según su estado, refleja sensualidad, autoestima o vulnerabilidad en tus relaciones.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.