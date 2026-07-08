El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.
En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7877 - Pierna Mujer
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio
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|9701
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|4027
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|9649
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|5692
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|0601
¿Qué significa soñar con pierna mujer?
Soñar con Pierna Mujer sugiere avance, apoyo y seguridad para alcanzar objetivos.
Según su estado, refleja sensualidad, autoestima o vulnerabilidad en tus relaciones.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.