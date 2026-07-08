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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este miércoles, 8 de julio de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa.

En este miércoles, 8 de julio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7877 - Pierna Mujer

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 8 de julio

 1°7877 11°1261
 4664  12°1949
 3°6827 13°3298 
 1611  14°9701 
 6577  15°1050 
 6°2122  16°8163
 4556  17°8967 
 4027  18°9649 
 2993  19°1647 
 10°5692 20°0601 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ello, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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