La pirámide con mayor volumen del mundo está en México y no en Egipto. Se trata de la Gran Pirámide de Cholula, ubicada en el estado de Puebla, una construcción prehispánica cuyo tamaño supera al de la Gran Pirámide de Guiza, aunque su altura es considerablemente menor.

El monumento tiene una base de aproximadamente 450 metros por lado y un volumen estimado de 4,45 millones de metros cúbicos. Actualmente, gran parte de su estructura está cubierta de tierra y vegetación, y en la parte superior se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, una iglesia construida durante el período colonial.

Dónde está la pirámide de Cholula y por qué parece una montaña

La Gran Pirámide de Cholula se encuentra en la zona arqueológica de Cholula, a unos siete kilómetros de la ciudad de Puebla. En náhuatl recibe el nombre de Tlachihualtépetl, que significa “cerro hecho a mano”.

Su aspecto actual se explica por los materiales acumulados sobre las construcciones originales. Durante siglos, la estructura quedó cubierta de tierra y vegetación, hasta adquirir la apariencia de una elevación natural. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), su base tiene aproximadamente 450 metros por lado, una de las mayores superficies ocupadas por una pirámide en Mesoamérica .

La Gran Pirámide de Cholula, en México, es considerada la pirámide de mayor volumen del mundo. En su cima se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Fuente: INAH

Cómo es la pirámide mexicana que supera en volumen a la de Egipto

El volumen estimado de la Gran Pirámide de Cholula es de 4,45 millones de metros cúbicos , según Guinness World Records. Esta cifra supera ampliamente los aproximadamente 2,4 millones de metros cúbicos atribuidos a la Gran Pirámide de Guiza, construida en Egipto.

La diferencia está en sus dimensiones: Cholula tiene unos 66 metros de altura y una base cercana a las 16 hectáreas, mientras que la pirámide egipcia alcanza actualmente unos 137,5 metros de altura. Por eso, el récord de la construcción mexicana corresponde al volumen total y no a la altura.

Cómo se construyó la Gran Pirámide de Cholula

La construcción comenzó alrededor del siglo III antes de Cristo y continuó durante distintos períodos de la historia mesoamericana. No se levantó como un único edificio: los pueblos que ocuparon la región construyeron nuevas estructuras sobre las anteriores, que quedaban cubiertas por completo.

Este sistema de superposición permitió ampliar progresivamente la base y la altura del conjunto. Las distintas etapas constructivas también explican por qué el interior de la pirámide conserva restos de edificios anteriores, plataformas y elementos decorativos.

En 1931 comenzaron las exploraciones arqueológicas sistemáticas bajo la dirección de Ignacio Marquina. Para estudiar el interior sin comprometer las estructuras superiores, los investigadores desarrollaron un sistema de túneles que permitió identificar diferentes etapas de construcción y recuperar pinturas murales.

Por qué hay una iglesia construida sobre la pirámide de Cholula

En la parte superior del basamento se encuentra el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, un templo católico cuya construcción comenzó en 1594, durante el período colonial.

La iglesia fue levantada sobre la antigua estructura prehispánica después de la llegada de los españoles . Su ubicación convirtió al conjunto en un sitio donde conviven los restos de un centro ceremonial mesoamericano y un edificio religioso de la época colonial.

El santuario también funciona como mirador: desde su explanada se puede observar el valle de Cholula y el volcán Popocatépetl.