La humedad puede acelerar el deterioro de las hojas verdes si no se controla correctamente.

La lechuga es uno de los alimentos que más se utilizan en las ensaladas, pero conservarla fresca durante varios dúas puede convertirse en un desafío. La humedad excesiva puede acelerar su deterioro, mientras que la falta de agua hace que sus hojas pierdan firmeza y se marchiten.

Un método sencillo para prolongar su conservación consiste en envolverla en papel de cocina y guardarla en la heladera.

La Universidad de Clemson y la Universidad de Arizona ofrecen recomendaciones para almacenar las verduras de hojas verdes y explica cómo utilizar el papel de cocina según el nivel de humedad de la lechuga.

Para qué sirve envolver la lechuga en papel de cocina y guardarla en la heladera

El papel de cocina ayuda a regular la humedad durante el almacenamiento y evita que las hojas permanezcan demasiado mojadas, una condición que puede acelerar su deterioro. También permite mantener un nivel de humedad adecuado para que no se resequen.

La Universidad de Arizona, mediante su servicio de Extensión Cooperativa, explica que si la lechuga está húmeda conviene envolverla en papel de cocina seco para absorber el exceso de agua. En cambio, si las hojas están secas, recomienda humedecer ligeramente el papel antes de envolverlas.

La Universidad de Clemson también respalda este método, señala que las verduras de hojas verdes pueden conservarse hasta una semana si se compran en buenas condiciones y se mantiene húmedo el papel que las envuelve.

Este procedimiento utiliza papel de cocina y refrigeración para ayudar a conservarlas por más tiempo. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo envolver la lechuga en papel de cocina para conservarla hasta una semana

Para aplicar este método, primero hay que revisar las hojas y retirar las que estén marchitas o dañadas. Luego, se debe controlar la humedad ya que si están mojadas, se usa papel de cocina seco, pero si están secas, se puede humedecer ligeramente.

Una vez envuelta, la lechuga debe colocarse dentro de una bolsa de plástico perforada y guardarse en el cajón de las verduras de la heladera, según la Universidad de Clemson. Por su parte, la Universidad de Arizona aconseja mantener la lechuga envuelta con el papel de cocina en la heladera y consumirla dentro de una semana.