El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques “en tierra” contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó “están dirigiendo México”.

“Vamos a empezar ahora a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles” , aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por “narcoterrorismo”.

“Los carteles están dirigiendo México. Es muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año”, añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria “está preocupada” y “tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México”.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México”, dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Sheinbaum busca “estrechar la comunicación” con Trump

Por su parte, Sheinbaum señaló este viernes que buscará “estrechar la comunicación” con su homólogo estadounidense.

“Vamos a estrechar la comunicación. Le pedí al secretario (de Relaciones Exteriores), Juan Ramón de la Fuente, que pueda si es necesario verse con el secretario del departamento de Estado (Marco Rubio). Y si es necesario hablar con el presidente Trump”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, esta vez celebrada en Acapulco.

La gobernante mexicana se mostró sorprendida por los comentarios de Trump y recordó que funcionarios estadounidenses han reconocido recientemente la cooperación bilateral.

“Hace dos o tres días el propio secretario (Marco) Rubio habló de la buena coordinación en materia de seguridad que hay con México”, dijo. Sheinbaum subrayó, además, que ambos países cuentan con mecanismos formales de trabajo conjunto.

“Está el grupo de trabajo que tenemos conjuntamente (para) estrechar más la relación. Esta información que estamos dando de la campaña, laboratorios incautados, que tengan toda la información y en el marco de lo que hemos venido trabajando, estrechar la coordinación”, señaló, al destacar que México ha compartido con Estados Unidos datos sobre los resultados de su estrategia contra el narcotráfico.

Por último, detalló que existe coordinación operativa con las autoridades estadounidenses para evitar confrontaciones. “No queremos pensar en otro escenario, más bien queremos seguir trabajando en ese escenario para que la coordinación se estreche todavía más en el marco de la defensa de nuestras soberanías de ambos y de la integridad territorial de México”, agregó Sheinbaum