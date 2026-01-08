El vestido de alta moda italiana que uso Delcy Rodríguez al jurar como presidenta de Venezuela: cuesta más de USD 800.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que se puso en marcha un “proceso de excarcelación para venezolanos y extranjeros” y agregó que está “ocurriendo desde este mismo momento”.

“Para la convivencia pacífica el gobierno bolivariano junto a las instituciones del Estado ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras”, aseguró Rodríguez sin precisar la cifra de personas liberadas.

Al dar los motivos de la decisión, el funcionario argumentó que es un gesto para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país. “Considérese este gesto del Gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, añadió ante una comparecencia ante la prensa transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Además, aseguró que no se habló con “ningún sector extremista”, como suele llamar a los líderes del mayor bloque opositor, al señalar que “ellos son la negación de la política”. “Nosotros estamos hablando con las instituciones políticas, con los partidos políticos y con las organizaciones con fines políticos que acaten y se atengan a lo que está establecido en la Constitución”, precisó el jefe del Parlamento, quien reiteró que las excarcelaciones son un “gesto unilateral” del Gobierno.

Este anuncio se da cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y en una semana marcada por el inicio del juicio en Nueva York contra el exmandatario por múltiples cargos.

El gendarme Nahuel Gallo, detenido hace más de un año en Venezuela. (Fuente: Archivo).

Esto se produce además en medio de la presión por parte de varias ONG y líderes opositores para la liberación de los presos políticos. En ese contexto, Argentina viene insistiendo en la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien es mantenido en cautiverio desde hace más de 392 días bajo custodia de Caracas.

La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la noticia en redes sociales y aseguró que espera novedades sobre Gallo y Germán Giuliani, el otro argentino detenido en Venezuela.

“Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia. Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias”, escribió Bullrich en su cuenta de X.

El pedido había sido ratificado días atrás ante la ONU luego de confirmarse la detención de Maduro: “La República Argentina solicita que las autoridades encargadas de administrar la transición en Venezuela, contribuyan a la inmediata liberación del ciudadano argentino Nahuel Gallo, y que se garantice su pronto y seguro retorno a nuestro país”, expresó el embajador argentino ante las Naciones Unidas, Francisco Tropepi.

Según el último boletín de la ONG Foro Penal, en el país hay 863 presos políticos, entre ellos 86 extranjeros o con doble nacionalidad, aunque la posición del Gobierno de Venezuela es que están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

Al respecto, la oposición mayoritaria en Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), planteó las condiciones necesarias para avanzar en una transición democrática: la liberación inmediata de todos los presos políticos más el desarme de los grupos civiles armados.