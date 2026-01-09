México alcanzó un récord en la participación de mercado de EU.

México resultó ser el mayor beneficiario de la política arancelaria de Trump, pues se colocó como el mayor exportador de Estados Unidos.

El último dato de las importaciones de Estados Unidos pone al país como el principal proveedor de mercancías a nivel global, por encima de China o Canadá.

De acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos, el déficit comercial de ese país se redujo a su nivel más bajo desde 2009.

Pero incluso con esta caída de las importaciones a nivel global, México logró ganar terreno. En agosto de este año, México contribuyó con 16.17% de las importaciones desde Estados Unidos, mientras que en octubre alcanzó 17.7%, el máximo histórico para el país.

“En lo que va del año, México se ubica como el principal país de donde Estados Unidos importa con u$s 447,998 millones o 15.60% del total, seguido por Canadá con 11.24%, China con 9.28%, Vietnam con 5.51% y Taiwán con 5.45%”, señala un análisis de Gabriela Siller, de Banco Base.

Banamex mencionó que entre enero y octubre de 2025 las exportaciones de México hacia Estados Unidos acumulan un incremento anual de 5.6%.

Aranceles de Trump beneficiaron a México

La caída de las importaciones de Estados Unidos, que terminó beneficiando la participación de México en el mercado más grande del mundo, fue provocada por la política arancelaria impulsada por la administración Trump durante los primeros meses del año.

En este sentido, Banamex refirió que el arancel promedio efectivamente pagado durante octubre fue de 11%, un incremento de 8.7 puntos porcentuales más que antes de la actualización de los aranceles.

Sin embargo, los productos importados desde México pagaron un arancel promedio de 4.6% en octubre, 0.1 puntos porcentuales menos que en los tres meses previos, lo que contrasta con China, que tiene un arancel promedio de 37%, un incremento de 26.1 puntos porcentuales antes de la imposición de aranceles.

¿Cuáles son los productos que más aumentaron?

Los productos que acumulan un mayor incremento de envío desde México hacia Estados Unidos son los equipos de cómputo, con un alza de prácticamente 85% anual entre enero y octubre del año anterior, al alcanzar u$s 32,745 millones.

Además, el apartado de reactores nucleares, calderas y máquinas tuvo un crecimiento de 43.37 anual, al alcanzar u$s 35,821.41 millones, así como las perlas y piedras preciosas, que tuvieron un incremento de 36.82% y alcanzaron u$s 1,707.89 millones en el periodo de referencia.