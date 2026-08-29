Las personas que acumulan deudas bancarias impagas pueden quedar expuestas a un proceso judicial de cobro que, en determinados casos, podría derivar en el embargo de parte de su patrimonio.

En Argentina, la legislación contempla un procedimiento para que los acreedores puedan reclamar judicialmente el pago de una deuda y, si se cumplen los requisitos correspondientes, solicitar medidas destinadas a garantizar el recupero del dinero adeudado.

Deudas bancarias: cuándo puede avanzar un embargo judicial

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (Ley 17.454) contempla el embargo dentro de los procesos de ejecución. En los juicios ejecutivos, si se cumplen los requisitos legales, el juez puede librar un mandamiento y el oficial de justicia requerir al deudor el pago.

Si la deuda no se cancela en ese momento, pueden embargarse bienes suficientes para cubrir el monto reclamado, junto con los conceptos que correspondan.

El banco no puede simplemente decidir por su cuenta qué bienes quitarle al deudor. El embargo es una medida judicial que debe ordenarse dentro del proceso correspondiente.

Qué pasa cuando llega una intimación de pago

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La intimación de pago es una instancia especialmente importante para el deudor.

Según el artículo 531 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuando el juez considera que se cumplen los requisitos para iniciar la ejecución, puede librar un mandamiento de embargo.

En ese marco, el oficial de justicia requiere al deudor el pago del capital reclamado, además de los intereses y costas estimados judicialmente.

Si el deudor no paga en ese momento, el procedimiento contempla la posibilidad de embargar bienes suficientes para cubrir el monto indicado en el mandamiento.

A su vez, la intimación de pago funciona también como citación para que el ejecutado pueda oponer las excepciones que correspondan dentro del plazo legal.

¿Qué bienes pueden embargar por una deuda bancaria?

El embargo puede alcanzar distintos bienes del deudor, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos por la legislación.

Entre los bienes que pueden quedar sujetos a esta medida se encuentran determinados bienes muebles, inmuebles y bienes registrables, como puede ocurrir con un automóvil.

El Código establece que, cuando el embargo debe hacerse efectivo sobre inmuebles o muebles registrables, como los vehículos, puede realizarse mediante su anotación en el registro correspondiente.

Por eso, ante una deuda que llega a una instancia judicial, un automóvil puede quedar alcanzado por un embargo si el juez dispone la medida y se cumplen los requisitos correspondientes.

¿También pueden embargar el sueldo por una deuda?

Sí, pero existen límites legales específicos.

Las remuneraciones de los trabajadores no pueden embargarse sin restricciones. El artículo 147 de la Ley de Contrato de Trabajo establece un régimen de protección de los salarios y determina que la parte inembargable queda protegida, mientras que el excedente puede quedar sujeto a embargo en las proporciones fijadas por la reglamentación.

El Decreto 484/1987 establece que las remuneraciones que no superen el doble del salario mínimo vital y móvil pueden ser embargadas hasta el 10% del importe que exceda dicho mínimo, mientras que las remuneraciones superiores al doble pueden quedar alcanzadas hasta un 20% del excedente. Existen reglas y excepciones específicas según el tipo de deuda.

Por lo tanto, no pueden quitarle automáticamente todo el sueldo a una persona por tener una deuda bancaria .

Qué hacer si llega una intimación por una deuda bancaria

Ante una intimación, lo más importante es no ignorarla y verificar quién la emitió, qué deuda reclama, cuál es el expediente y qué plazo existe para responder.

También es recomendable conservar los comprobantes de pagos realizados, contratos, resúmenes de cuenta y cualquier comunicación relacionada con la deuda.

Si ya existe un proceso judicial, consultar rápidamente con un abogado especializado en derecho civil o comercial puede permitir conocer las defensas disponibles y evitar que se pierdan plazos procesales.