En esta noticia ¿Cuál es la importancia de este santo para la Iglesia católica y para el papa León XIV?

Este lunes 31 de agosto la Iglesia Católica celebra la festividad de San Ramón Nonato, una reconocida figura cristiana marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, líder del Vaticano.

Según las escrituras y la teología católica, Ramón de Cardona fue uno de los primeros mercedarios y se destacó por la redención de cautivos. Fue uno de los primeros compañeros de san Pedro Nolasco en la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced.

¿Cuál es la importancia de este santo para la Iglesia católica y para el papa León XIV?

Pese a que el referente principal espiritual no realizó ninguna mención especial a este santo español de la Edad Media, hay distintas parroquias y santuarios dedicados a San Ramón Nonato en varias partes del mundo (como en Puebla, México o en Madrid, España) que siguen de cerca el magisterio de León XIV, compartiendo activamente sus encíclicas, nombramientos episcopales y agendas de viaje

Sin embargo, el punto más fuerte de San Ramón radica en que distinto obispos en sus diócesis han utilizado en sus homilías de este día fragmentos de discursos de León XIV para iluminar la realidad social y la protección de la vida familiar.

La tradición afirma que, por el nombre de Cristo, Ramón Nonato sufrió mucho para la redención de los cautivos. En otras palabras, este santo es recordado por su lucha contra la persecución a las personas, en espectial a los católicos del mundo durante la Edad Media.

Durante este período, musulmanes, moros y cristianos se disputaban el territorio español antes de la unificación católica del 1400 cuando el Reino de España se volvió formalmente confesional.

La oración para San Ramón Nonato

Glorioso San Ramón Nonato, por tu ardiente caridad y celo por la salvación de las almas, alcánzame de Dios la gracia de que mi lengua se aparte de toda maledicencia; que mi boca se abra solo para alabar a Dios y decir la verdad; que mi corazón sea puro y mi vida honesta. Líbrame de toda calumnia y concede paz a mi hogar y el favor que humildemente imploro, si conviene a la gloria divina y bien de mi alma. Amén.