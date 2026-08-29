El Registro Civil ha modificado las normativas para la inscripción de nacimientos y ha establecido que los progenitores pueden seleccionar un apellido para sus hijos que no necesariamente esté relacionado de forma directa con el padre o la madre.

Esta medida proporciona la posibilidad de que un infante sea registrado con un apellido diferente al de sus progenitores, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas por la normativa estatal.

¿Qué establece la normativa del Registro Civil respecto a los apellidos de los hijos?

Conforme a la normativa actual del Registro Civil del estado de Alabama, los progenitores tienen la facultad de seleccionar el nombre y apellido del infante al momento de registrar su nacimiento,

sin la obligación de emplear de manera exclusiva el apellido del padre o de la madre.

Esto implica que el apellido seleccionado para el recién llegado puede no coincidir con el de ninguno de sus padres, siempre que los progenitores lo dispongan al completar el certificado oficial de nacimiento y se ajusten a los requisitos estipulados por las autoridades estatales.

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¿Es posible que un hijo adopte cualquier apellido en Alabama? A continuación, se presentan las limitaciones.

Aunque el Registro Civil de Alabama otorga una considerable libertad para seleccionar el apellido de un recién nacido, la normativa implementa ciertas limitaciones concernientes a la manera en que debe ser escrito el nombre en el certificado oficial.

Las principales restricciones son:

Solo se aceptan letras del alfabeto inglés para completar el nombre y apellido del menor.

Se permiten guiones y apóstrofes como parte de la escritura del apellido.

No están habilitados los números, símbolos especiales ni puntos dentro del certificado de nacimiento.

El apellido elegido puede no coincidir con el del padre o la madre, pero debe respetar las reglas de formato establecidas por el Registro Civil de Alabama.

¿Por qué el estado de Alabama autoriza la elección de un apellido distinto al de los progenitores?

La normativa tiene como objetivo proporcionar mayor autonomía a los progenitores en el proceso de inscripción de nacimientos.

De acuerdo con las disposiciones administrativas del estado, la selección del apellido constituye un aspecto que los padres pueden definir al momento de completar el acta oficial, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos.

Dicha opción puede ser empleada en diversos contextos familiares, tales como situaciones en las que los padres desean mantener una tradición familiar, optar por un apellido con significado simbólico o seleccionar una identificación distinta para el menor.