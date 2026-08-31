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Cuando una persona fallece, es habitual que exista un testamento válido donde se detalla la distribución de sus bienes. No obstante, en determinadas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no cumple con los requisitos legales establecidos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

A pesar de la creencia popular que sostiene que la herencia se transfiere de modo automático al cónyuge o a los hijos, la realidad es mucho más compleja: la distribución está estrictamente regulada y depende de la existencia de testamento , de los vínculos familiares y de variados límites que la ley impone para prevenir abusos.

En el marco de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o incluso el total) aunque estén legalmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué circunstancias se aplica esto?

Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos no recibirán los bienes aunque lo establezca el testamento (foto: archivo).

Prerrogativas del cónyuge sobreviviente en el proceso de sucesión

El cónyuge sobreviviente es considerado heredero forzoso y posee derechos aún en presencia de un testamento. Su participación depende del resto de los herederos:

Con hijos: recibe una parte igual a la de cada descendiente.

recibe una parte igual a la de cada descendiente. Sin descendientes, pero con padres/abuelos: se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes.

se divide el patrimonio entre el cónyuge y los ascendientes. Si no hay descendientes ni ascendientes: el cónyuge hereda el total de los bienes.

Intención del difunto no transgrede porción legítima de familiares directos (CCyC art. 2444)

A pesar de la existencia de un testamento válido, la voluntad del fallecido no puede rebasar el mínimo establecido por el Código Civil y Comercial (CCyC) para ciertos familiares directos. Esta limitación se reconoce como porción legítima y está regulada en el artículo 2444.

En consecuencia, es fundamental considerar que la ley protege a aquellos que se encuentran en esta categoría, asegurando así que tengan un derecho inherente a una parte de la herencia, independientemente de las disposiciones testamentarias.

Reparto del patrimonio: derechos de herederos según la ley de sucesiones

Ascendientes (padres, abuelos) : ellos reciben la mitad, en caso de no existir descendientes .

Cónyuge sobreviviente: si actúa como único heredero forzoso, la porción legítima corresponde a un tercio .

Descendientes (hijos, nietos): tienen derecho a recibir dos tercios del patrimonio total.

Derechos hereditarios y deudas: modificaciones en la sucesión familiar

El reciente episodio judicial de la Corte Suprema estableció un precedente significativo al manifestar que los derechos sucesorios se preservan incluso en circunstancias de separación de hecho. De ahora en adelante, los cónyuges separados deberán evidenciar la intención de reconciliación si pretenden conservar sus derechos sobre la herencia del fallecido.

La decisión afecta a numerosas familias cuyos conflictos legales se han prolongado por años a causa de malentendidos en la legislación sucesoria.

Además, se prevé que la carga de las deudas desempeñe un papel crucial en muchas herencias futuras. Los herederos deben proceder con precaución y evaluar el estado financiero del causante previo a la aceptación de cualquier bien, dado que la aceptación de herencias con deudas podría originar complicaciones financieras significativas.

Esta nueva interpretación de la ley presenta el potencial de transformar la manera en que las personas administran sus testamentos y planifican sus herencias.

El nuevo enfoque legal en la herencia y sus implicaciones familiares

Cuando no hay un testamento, las leyes de sucesión determinan quién hereda. Las disputas entre herederos pueden surgir, complicando aún más la situación familiar.

Es importante que las personas se informen sobre sus derechos sucesorios. Asesorarse adecuadamente evita sorpresas y conflictos en un momento delicado como la pérdida de un ser querido.