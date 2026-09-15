Malvinas: la Justicia imputó a directivos de petroleras y amplió la investigación por Sea Lion

En esta noticia Recursos naturales e hidrocarburos: cuál es el reclamo de Inglaterra

En medio de un escenario de continua tensión bilateral por la soberanía de Malvinas, el gobierno británico publicó una guía oficial dirigida a empresas y particulares que realizan actividades económicas, proveen bienes o participan en el desarrollo de la economía en Las Islas.

El documento recalca que Londres respalda firmemente el derecho de los isleños a gestionar sus propios recursos y desestima por completo la validez de las medidas adoptadas por Argentina contra las compañías interesadas en la zona.

La guía, elaborada conjuntamente por la Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) y el Departamento de Negocios, Innovación, Ciencia y Comercio, subraya que las islas son un territorio británico de ultramar.

Desde el gobierno de Londres sostienen que no existen dudas sobre su soberanía en el archipiélago y las áreas marítimas circundantes, y reafirman que no se abordarán discusiones sobre este punto a menos que los propios habitantes de las islas así lo deseen.

Asimismo, el texto apela al derecho de autodeterminación respaldado por la Carta de las Naciones Unidas y los pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Recordando que el territorio fue administrado pacíficamente por el Reino Unido desde 1833 (con la interrupción de 1982), el informe puntualiza que la legislación interna argentina no posee jurisdicción ni efecto legal dentro de las islas.

Gran Bretaña responde: ofrecerá apoyo legal a las empresas que operen en Malvinas (Fuente: Archivo).

Recursos naturales e hidrocarburos: cuál es el reclamo de Inglaterra

Un eje central de la directriz oficial es el fomento de la actividad comercial y el aprovechamiento de los recursos naturales. La administración británica sostiene que la responsabilidad de regular toda actividad económica recae exclusivamente en el gobierno local de las islas .

Esto incluye de manera destacada la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental, cuyas operaciones están reguladas por la legislación local y enmarcada en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). Para Londres, el desarrollo de estos recursos persigue el beneficio económico de la población local y forma parte integral de su autonomía.

Frente a los antecedentes de restricciones y sanciones económicas impulsadas por el presidente Javier Milei para disuadir a las empresas de operar en el área disputada, el documento británico minimiza su impacto real. Según el gobierno británico, “las medidas adoptadas por Buenos Aires a lo largo de los años no han impedido el crecimiento sostenido de la economía isleña”.