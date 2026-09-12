El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este sábado a la derecha de su país de buscar apoyo de Estados Unidos para favorecer la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Las declaraciones se dieron durante un acto de campaña en Curitiba, estado de Paraná, en el sur del país.

“Ellos fueron a Estados Unidos a pedir ayuda a Trump”, afirmó Lula ante los militantes. También los acusó de utilizar la bandera estadounidense durante los mítines electorales de la oposición.

Soberanía electoral

El presidente brasileño sostuvo que pretende mantener buenas relaciones con Estados Unidos, pero que ello no implica aceptar interferencias en la política interna de Brasil. En ese sentido, defendió el carácter soberano de la elección.

Lula, quien se perfila como favorito para ganar los comicios, pero al que se le va acercando cada vez más el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, afirmó que corresponde exclusivamente a los brasileños decidir quién ocupará los cargos públicos en disputa. También pidió a los electores reflexionar sobre el rumbo que quieren para el país.

Para el mandatario brasileño ganar las elecciones del 4 de octubre representar ser el primero en la historia de ese país en llegar a cuatro mandatos constitucionales. También sería el primero de la región en romperle el invicto a Trump: desde que volvió a la Casa Blanca, las siete presidenciales latinoamericanas terminaron en triunfos de candidatos de su preferencia.

Una campaña polarizada

A menos de un mes de la primera vuelta, las encuestas concentran la intención de voto en Lula, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, y en Bolsonaro, que busca llegar al poder con el respaldo del Partido Liberal.

El Gobierno brasileño ya había denunciado las declaraciones de apoyo emitidas por autoridades estadounidenses al principal candidato opositor, en un clima de tensiones diplomáticas y comerciales entre Washington y Brasilia.

Con información de NA.