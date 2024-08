Lula Da Silva se le plantó a Elon Musk y crece el conflicto con el dueño de X: "Porque tenga dinero..."

Lula Da Silva salió con todo a responderle al dueño de X, Elon Musk que se encuentra en un conflicto cada vez más grande con la Justicia de Brasil en medio de la causa que investiga el asalto de militantes bolsonaristas al Congreso y el Palacio del Planalto.

Durante una entrevista con la radio MaisPB en Joao Pessoa, capital del estado de Paraíba, Lula enfatizó que cualquier empresario que opere en Brasil está obligado a cumplir con la Constitución y las leyes locales . "Cualquier ciudadano, de cualquier parte del mundo, que tenga una inversión en Brasil está sujeto a la Constitución brasileña y a las leyes brasileñas", declaró el mandatario.

Por qué se pelearon Lula Da Silva y Elon Musk

Esta advertencia se da después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) el máximo tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenara a la red social X nombrar a un representante en Brasil en un plazo de 24 horas para cumplir con las órdenes judiciales y pagar multas pendientes. Sin embargo, la empresa de Musk no cumplió con la orden, lo que podría llevar al bloqueo de la plataforma en el país.

Días atrás, el magnate de origen sudafricano anunció que cerraba las oficinas de X en la ciudad de San Pablo.

Según repasó la agencia Reuters, Moraes ordenó a X bloquear ciertas cuentas implicadas en investigaciones de las llamadas milicias digitales acusadas de difundir información distorsionada y odio durante el gobierno del expresidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Las investigaciones apuntan a los indicios de que Bolsonaro habría instigado un golpe de Estado tras la derrota electoral en 2022 ante Lula Da Silva.

Después de que Musk desafió esa decisión y dijo que reactivaría las cuentas de X que el juez había ordenado bloquear, Moraes abrió una investigación al multimillonario en abril. El juez es un blanco predilecto de Musk en X, al que apodó "Voldemort" por su parecido con el villano de la saga Harry Potter.

Finalmente, los representantes de X dieron marcha atrás y comunicaron a la máxima corte que el gigante de las redes sociales acataría las resoluciones judiciales. En abril, sin embargo, Moraes pidió a X que explicara por qué supuestamente no había cumplido plenamente sus decisiones.

En la entrevista, Lula fue enfático en que no se permitirán faltas de respeto hacia las instituciones brasileñas, señalando que "no porque el tipo tenga mucho dinero puede ser irrespetuoso. Es un ciudadano americano, no es un ciudadano del mundo. No puede ir por ahí ofendiendo a presidentes, ofendiendo a diputados, ofendiendo al Senado, ofendiendo al Tribunal Supremo".

Consecuencias Potenciales para X y Starlink en Brasil

La situación ha escalado a tal punto que el juez Moraes ya ordenó el bloqueo de las cuentas bancarias de Starlink, la empresa de internet por satélite propiedad de Musk, con el fin de garantizar el pago de las multas estipuladas. Si se confirma el bloqueo de X en Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) deberá notificar a las operadoras de internet del país para suspender el acceso a la red social, lo que podría tener un impacto significativo en las operaciones de Musk en Brasil.