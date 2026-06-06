Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 6 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 4940 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 6 de junio

1° 4940 11° 5902 2° 0910 12° 2717 3° 4218 13° 9837 4° 7255 14° 8343 5° 6567 15° 6451 6° 2414 16° 7614 7° 5090 17° 9505 8° 8520 18° 8277 9° 3937 19° 5227 10° 4251 20° 1620

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con El Cura señala búsqueda de guía espiritual, necesidad de perdón y alinearte con tus valores.

Según el contexto, sugiere culpa por resolver, deseo de consejo o tu conciencia pidiendo actuar con integridad.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.