En esta noticia Los 5 puntos que ver antes de invertir

Invertir en la Bolsa argentina puede parecer un mundo cerrado, reservado a especialistas.

Pero buena parte de la información que un inversor necesita para dar sus primeros pasos está disponible de forma pública y gratuita, en la propia web de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la entidad que administra el mercado de capitales local y que guarda las más de 80 empresas que hoy cotizan en el país.

Los 5 puntos que ver antes de invertir

Antes de invertir en cualquier acción conviene entender algunos conceptos básicos.

Ninguno de estos datos reemplaza el análisis de un asesor financiero, pero sirven como primer filtro para conocer mejor a la empresa en la que estás por poner tu dinero.

A qué sector pertenece la empresa

Cada compañía listada en BYMA está clasificada dentro de un sector económico. Este dato parece obvio, pero es clave para entender el riesgo que se está tomando.

El sector Finanzas es uno de los más numerosos, con bancos como Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina, Banco Patagonia, Banco Hipotecario y Grupo Supervielle.

En Energía aparecen nombres como YPF, Pampa Energía, Central Puerto y Transportadora de Gas del Sur.

En Materiales cotizan Aluar, Loma Negra y Ternium Argentina. En Bienes Inmobiliarios están IRSA, Consultatio y RAGHSA. Y en Servicios de Utilidad Pública, un sector con muchas empresas listadas, se encuentran distribuidoras como Edenor, Edesur, Metrogas y Transener.

Las empresas de servicios públicos suelen tener ingresos más estables porque prestan servicios esenciales, pero también están más expuestas a decisiones tarifarias del Gobierno. Las de energía o materiales, en cambio, pueden verse más afectadas por el precio internacional de las materias primas. Saber en qué sector opera una empresa ayuda a entender qué variables externas pueden mover su cotización.

Si integra el índice Merval o el panel general

En la Bolsa argentina conviven dos referencias principales. El S&P Merval es el índice líder, compuesto por un grupo reducido de acciones, generalmente las más negociadas.

Hoy lo integran, entre otras, YPF, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, Grupo Supervielle, BBVA Argentina, Banco de Valores, Pampa Energía, Central Puerto, Cresud, Loma Negra, Ternium Argentina, Transener, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Edenor, Metrogas, Sociedad Comercial del Plata y la propia BYMA, que también cotiza.

El resto de las empresas cotiza dentro del panel S&P BYMA General, que agrupa a compañías con menor volumen de operaciones diarias, como Agrometal, Autopistas del Sol, Grimoldi, Longvie o Rigolleau, por citar algunos ejemplos.

Esto no significa que una acción del panel general sea mala inversión, pero sí suele implicar menor liquidez. En otras palabras, puede ser más difícil comprar o vender esa acción rápido y al precio que uno espera, especialmente en montos grandes. Para un inversor que recién empieza, conocer esta diferencia ayuda a dimensionar cuánto puede tardar en entrar o salir de una posición.

Si tiene productos o distinciones ESG

Varias empresas que cotizan en BYMA participan de iniciativas relacionadas con sustentabilidad y buenas prácticas corporativas, como el Índice de Sustentabilidad o el Panel de Gobierno Corporativo.

Entre las que integran el Índice de Sustentabilidad aparecen YPF, Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, BBVA Argentina, Pampa Energía, Central Puerto, Ternium Argentina, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Sur e IRSA. Un grupo más reducido, entre las que se cuentan YPF, Banco Macro, Pampa Energía, Grupo Supervielle y la propia BYMA, integra además el Panel de Gobierno Corporativo, un listado todavía más exigente en materia de transparencia hacia los accionistas.

Estar incluida en estos programas no garantiza rentabilidad, pero suele ser un indicio de que la empresa cumple con ciertos estándares de divulgación de información y trato equitativo hacia los accionistas minoritarios. Para un inversor chico, que compra una porción pequeña de la empresa y no tiene forma de influir en sus decisiones, estos indicadores pueden funcionar como una señal adicional de cuidado institucional .

Cuándo cierra su balance

No todas las empresas argentinas cierran su ejercicio contable en diciembre, aunque es lo más habitual. Capex y Ledesma, por ejemplo, cierran su balance el 31 de enero. Celulosa Argentina lo hace el 31 de mayo, RAGHSA el 28 de febrero, e IRSA el 30 de junio. Este dato, que suele pasar desapercibido, determina cuándo la empresa publica sus resultados anuales y, por lo tanto, cuándo el mercado recibe información nueva para analizar su desempeño.

Conocer la fecha de cierre de balance ayuda a anticipar los momentos del año en que puede haber mayor volatilidad en el precio de esa acción en particular, producto de la publicación de resultados.

Dónde chequear la información oficial

Cada empresa listada en BYMA tiene un vínculo directo a su ficha en la Comisión Nacional de Valores (CNV), el organismo que regula el mercado de capitales en Argentina. Ahí se puede consultar información societaria, balances y hechos relevantes que la empresa está obligada a informar por ley.

Además, la mayoría de las compañías cuenta con una sección de relación con inversores en su propio sitio web. YPF, Banco Macro y Pampa Energía, por citar tres de las más negociadas, publican ahí sus presentaciones a inversores, memorias anuales y canales de contacto. Revisar estas fuentes directas, en lugar de basarse únicamente en comentarios de terceros, es uno de los hábitos más simples y más efectivos que puede adoptar un inversor que recién empieza.

Tené en cuenta que en el universo de las finanzas personales no hay una inversión que garantice al 100%. Pero revisar estos puntos antes de comprar una acción es un ejercicio rápido, gratuito y accesible para cualquier persona, y puede evitar sorpresas desagradables más adelante.