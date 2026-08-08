El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete un espectáculo único: el día se convertirá en noche durante unos minutos en un fenómeno que no se repetirá en 157 años . En España en particular, la expectativa crece ante un evento astronómico que marcará a toda una generación.

Según EFE, Euskadi, y especialmente Álava, se perfilan como algunos de los mejores puntos para observar este eclipse total de sol que no volverá a repetirse en la comunidad hasta el año 2183.

Será el primer eclipse solar total visible desde 1912, hace más de un siglo, y buena parte de la población va a querer verlo, muchos moviéndose en coche.

Ahí entra la Dirección General de Tráfico, que ha publicado en el BOE un plan especial sin precedentes para gestionar lo que se anticipa como una operación de circulación comparable a un fin de semana de vuelta de vacaciones concentrada en un único día.

Llega el eclipse solar más imponente de los últimos años: el día se convertirá en noche y así podrá verse el fenómeno Shutterstock

Qué restricciones ha aprobado la DGT y en qué zonas

La Resolución del 14 de enero de 2026 de la Dirección General de Tráfico, publicada en el BOE, incluye un plan especial de seguridad vial en siete comunidades autónomas: Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Baleares y la Comunidad Valenciana.

En esos territorios, la DGT contempla la posibilidad de establecer restricciones a la circulación de vehículos pesados, cortes puntuales, desvíos, habilitación de áreas de estacionamiento y refuerzo de la vigilancia.

Los detalles concretos se publicarán en la web de la DGT con al menos un mes de antelación. País Vasco, Cataluña y Navarra, con las competencias de tráfico transferidas, gestionan sus propias medidas por separado.

Por qué el País Vasco ha ido más lejos que el resto

El País Vasco es la primera comunidad que ha publicado sus medidas específicas. La Dirección de Tráfico vasca prohíbe la circulación de todos los vehículos de más de 7.500 kilogramos de masa máxima autorizada por la red viaria de Euskadi. Quedan exceptuados los autobuses, los autocares y determinados vehículos con autorización específica.

El Ejecutivo autonómico rectificó, no obstante, su resolución inicial. Tras reunirse con las asociaciones profesionales del transporte por carretera, redujo el veto, que en un principio cubría las 24 horas del día, a la franja comprendida entre las 17:00 y las 23:59, que coincide con el periodo de mayor intensidad de tráfico previsto.

La nueva resolución se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco y en el BOE. Cataluña y Navarra todavía no han comunicado sus medidas.

¿Cuáles son las horas críticas para circular durante el eclipse en España?

Según el Instituto Geográfico Nacional, el máximo del eclipse se producirá aproximadamente entre las 20:26 y las 20:33 en hora peninsular, según el punto de observación. La fase de totalidad, en la que el cielo se oscurece por completo y aparece la corona solar, es muy breve, de entre uno y dos minutos.

Ese es el punto crítico para la circulación. Quienes estén en carretera durante esos minutos se enfrentarán a un oscurecimiento repentino del cielo en plena tarde. Y a la salida de la totalidad, miles de personas intentarán volver a casa a la vez, lo que la propia DGT anticipa como el mayor riesgo del día: el retorno simultáneo tras el eclipse.

¿Dónde se verá el eclipse total en España?

La banda de totalidad cruza la mitad norte peninsular y Baleares. Dentro o en el entorno de esa franja quedan ciudades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, València o Palma. La mayor duración se dará en la línea central que pasa por Oviedo y León, con hasta 1 minuto y 48 segundos de oscuridad completa.

Madrid y Barcelona quedan fuera de la banda de totalidad. Se verá un eclipse parcial muy profundo, pero no la fase total ni la corona solar, un error común que conviene aclarar antes de organizar viajes. El porcentaje de oscurecimiento de cada municipio puede consultarse en el visualizador oficial del Instituto Geográfico Nacional.

¿Qué recomienda la DGT si vas a conducir ese día?

Los consejos oficiales son directos. Conviene llegar con mucha antelación al punto de observación, porque las carreteras hacia las zonas de máxima visibilidad estarán colapsadas toda la tarde, y no regresar inmediatamente después del máximo, sino esperar una o dos horas y volver de forma escalonada.

Tráfico recuerda además que nunca hay que parar en el arcén para ver el eclipse o hacer fotos, una infracción sancionable con hasta 200 euros y, en determinados supuestos, pérdida de puntos. Durante la fase parcial y la totalidad hay que circular con las luces encendidas, y está terminantemente prohibido grabar o fotografiar conduciendo.