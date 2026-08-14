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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso dirigido a los habitantes del país por la llegada de un diluvio histórico que afectará con 48 horas de lluvias, tormentas y vientos inestables a algunos estados del país.
El organismo gubernamental encargado de difundir las noticias del clima detalló uno por uno los fenómenos que provocarán precipitaciones a partir del viernes 14 de agosto y durante el transcurso del sábado 15.
Además, emitió una serie de advertencias dirigidas a las regiones que podrían verse más afectadas, por lo que se aconseja tomar nota y todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública.
Qué fenómenos provocarán un diluvio desde el viernes 14 de agosto
A partir del viernes 14 de agosto y durante el transcurso del fin de semana, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la mayor parte del territorio nacional, con posible caída de granizo en estados del occidente y centro del país.
Las altas probabilidades de tormentas y precipitaciones se verán impulsadas por la combinación de los siguientes fenómenos:
- El monzón mexicano en el noroeste del país.
- Canales de baja presión.
- Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en el interior del país.
- Divergencia en altura.
- Paso de la onda tropical núm. 26 sobre el occidente de México.
Alerta por lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h: cuáles son los estados afectados
En este contexto, se esperan lluvias puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Michoacán y Guerrero.
Viernes 14 de agosto
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sur y este).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (centro y este), Michoacán (norte, centro y este), San Luis Potosí (este), Querétaro (sur), Hidalgo (suroeste y oeste), Estado de México (norte y noroeste), Tlaxcala, Puebla (norte) y Veracruz (norte y sur).
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Sábado 15 de agosto
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (este y sur), Michoacán (norte) y Guanajuato (sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Oaxaca (norte y oeste), Chiapas (norte, centro y este) y Estado de México (suroeste).
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo de Tehuantepec).
Cuáles son las advertencias que emitió el SMN para los habitantes de México
Ante la posibilidad de que se puedan registrar inclemencias climáticas durante el transcurso de estas jornadas, el SMN lanzó algunas advertencias con el objetivo de proteger a todos los habitantes.
Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.