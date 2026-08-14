La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 14 de agosto de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 14 de agosto

El clima en España presenta un aumento de inestabilidad con la llegada de una vaguada. Por la mañana, los cielos serán poco nubosos en general, a excepción del norte de Galicia, Asturias y Cantabria, donde habrá nubes bajas y precipitaciones débiles en el Cantábrico.

En la tarde, se desarrollarán nubes de evolución, provocando chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental. Las temperaturas máximas descenderán en la Península, pero se mantendrán por encima de 35 grados en muchas zonas, con noches tropicales en la mitad sur.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 21 y 39 grados y posibilidad de chubascos aislados en la Sierra por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía, se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y posibilidad de brumas en el litoral. Habrá chubascos y tormentas locales en el interior oriental por la tarde, acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 41 grados, con vientos flojos que se tornarán suroeste en la tarde y levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en los Pirineos, donde hay probabilidades de chubascos con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 40 grados, con cambios ligeros y valores elevados, excepto en las zonas montañosas y litorales, a excepción del Ampurdán. Habrá un viento flojo de dirección variable, con tendencia a componente sur en el litoral y prelitoral durante las horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en los Pirineos y el sistema Ibérico, donde se prevén chubascos y tormentas, localmente fuertes en el Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el tercio norte, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso; las máximas no cambiarán en Huesca y descenderán ligeramente en otras áreas, alcanzando hasta 40 grados en la depresión del Ebro. Se anticipa viento flojo de dirección variable por la mañana, cambiando a este y sur por la tarde.

El clima en Asturias se caracterizará por cielos nubosos, especialmente en el litoral y valles, con posibles brumas y nieblas. Habrá lluvias y lloviznas débiles, así como chubascos y alguna tormenta en el interior. Las temperaturas variarán entre 29 y 18 grados, con máximas en descenso y viento flojo de componente norte.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominará cielo poco nuboso, con algunas nubes altas y posibilidad de chubascos ocasionales en el interior de Mallorca por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 35 grados, con un descenso en el sur y ligero ascenso en el norte. Las noches serán tropicales y el viento será flojo y variable, con brisas costeras.

Cielos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas, con apertura de claros. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con intervalos en el norte y oeste. Temperaturas sin cambios significativos, con máximas de hasta 32 °C y mínimas de 19 °C. Se prevén temperaturas más altas en ciertas áreas, alcanzando 34 °C en la cuenca de Tejeda y medianías del sur de Gran Canaria, con mínimas nocturnas entre 26-28 °C. Alisio fuerte en litorales, con rachas locales muy fuertes, especialmente de madrugada y por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en el interior con chubascos y tormentas, temperaturas entre 20°C y 38°C y viento variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con nubes bajas al inicio en el nordeste y posibles bancos de niebla y se desarrollará nubosidad por la tarde, generando chubascos dispersos con tormenta en el tercio este y norte montañoso, algunos de ellos fuertes y con granizo, con probabilidad de que se repitan en el resto. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados de mínima y 39 grados de máxima, con ligeros cambios en las mínimas y sin cambios o en descenso en las máximas y viento variable, flojo o moderado, aunque con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

El clima en la Comunidad será mayoritariamente poco nuboso o despejado, con un aumento de nubosidad alta y de evolución, especialmente en la mitad oriental. Se esperan chubascos tormentosos acompañados de granizo en zonas montañosas durante la tarde. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán levemente, salvo en el sureste donde permanecerán estables, alcanzando hasta 40 grados en el Valle del Tajo. Habrá viento flojo variable que cambiará a componente este, con posibles rachas fuertes asociadas a la actividad convectiva.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con brumas matinales y posibles bancos de niebla, ligera presencia de polvo en suspensión, vientos flojos de levante y temperaturas entre 23 y 28 grados.

En Melilla, cielos nubosos de nubes bajas con brumas ocasionales, 26-32 °C y vientos flojos de levante.