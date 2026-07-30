El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México vuelve a encender las alertas por tormentas y lluvias intensas en la antesala del octavo mes del año.

Agosto dará comienzo con algunas inclemencias climáticas a lo largo y ancho del territorio azteca, donde se espera el regreso de precipitaciones fuertes, vientos inestables de hasta 70 km/h y posible caída de granizo .

En este contexto, rigen pronósticos distintos para cada estado, por lo que se aconseja a los habitantes del país checar la información oficial y las advertencias emitidas por la entidad.

Vuelven las lluvias: cuál es el pronóstico del tiempo para los primeros días de agosto

El SMN difundió el pronóstico del tiempo que regirá en México por las próximas 72 horas y las alertas se encuentran encendidas ante el regreso de las lluvias intensas en distintas entidades federativas del país.

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige en México hasta el lunes 3 de agosto. (Foto: SMN de México) SMN de México

Desde el viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto se espera que distintos fenómenos meteorológicos, entre los que se destacan el monzón mexicano y la onda tropical núm. 22, logren asociarse y generen las condiciones propicias para que se registren fuertes lluvias en la mayor parte del territorio nacional (excepto en el noreste).

Las mismas podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos a la hora de circular por la vía pública.

Por otra parte, el organismo advierte por vientos inestables, con rachas que podrían alcanzar los 70 km/h, y recuerda que las fuertes rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Cuáles son los estados afectados por las intensas lluvias

El SMN detalló cuáles son las entidades federativas que durante el primer fin de semana de agosto registrarán intensas precipitaciones:

Viernes 31 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte) y Guerrero (este y oeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (sur), Sinaloa (sur), Nayarit (norte), Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (centro y oeste), Estado de México (oeste, centro y suroeste), Morelos (sur), Tlaxcala, Puebla (suroeste, este y sureste) y Chiapas (este y sur).

Sábado 1 de agosto

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Sinaloa (sur) y Nayarit (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Jalisco (oeste) y Colima.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y sur), Michoacán (centro y norte), Guanajuato (norte, centro y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Guerrero (oeste y este), Oaxaca (oeste), Estado de México (norte y oeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur).

El pronóstico del tiempo que regirá en México durante el sábado 1 de agosto. (Foto: SMN de México) SMN de México

Domingo 2 de agosto