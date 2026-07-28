El inicio de la semana estará marcado por la llegada de un largo periodo de lluvias por tres días en distintas regiones de México. Los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional señalan la combinación del monzón mexicano, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y ondas tropicales que favorecerán la inestabilidad atmosférica.

La alerta meteorológica responde a precipitaciones con descargas eléctricas e incluso caída de granizo. El organismo informó que podrían interrumpirse las actividades al aire libre.

Qué estados serán los más afectados por las lluvias

El pronóstico de 72 horas indica que entre el martes 28 y el jueves 30 de julio continuarán las lluvias fuertes en gran parte del país. Durante ese periodo se esperan lluvias puntuales intensas principalmente en Jalisco, Colima, Sonora, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Durante las 72 horas las lluvias más abundantes se concentrarán en Jalisco y Colima, mientras que estados como Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas también recibirán precipitaciones de gran intensidad. Posteriormente, el miércoles las lluvias intensas se desplazarán hacia Sonora y el jueves volverán a concentrarse en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

¿Por qué habrá 3 días de lluvias consecutivos?

El Servicio Meteorológico Nacional explicó que el principal fenómeno será el monzón mexicano, el cual seguirá interactuando con canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera. A ello se sumará la onda tropical número 21, que favorecerá el desarrollo de nubosidad y tormentas sobre gran parte del país.

Durante el periodo también se aproximarán dos nuevas ondas tropicales sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Esta situación incrementará la probabilidad de lluvias en esas regiones conforme avance la semana.

Al mismo tiempo persistirá un ambiente caluroso en el noroeste, norte y noreste del país. Incluso continuará la onda de calor en zonas de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que coexistirán temperaturas elevadas con fuertes precipitaciones en distintas regiones del territorio nacional.

Alerta roja por inundaciones, lluvias y tormentas eléctricas

El organismo meteorológico advirtió que las lluvias fuertes e intensas podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Además, existe la posibilidad de incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

A estas condiciones se sumarán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en diversos estados del norte del país, lo que podría ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios. En algunas costas del Pacífico también continuará el oleaje elevado y el mar de fondo durante varios días.

Ante este panorama, el SMN recomendó seguir las actualizaciones del pronóstico y atender las indicaciones de Protección Civil, ya que las condiciones meteorológicas pueden modificarse conforme evolucionen los sistemas que afectan al territorio nacional.