Confirmado | Aeropuertos de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla anularán la salida de extranjeros que hayan postergado la renovación del pasaporte

Las personas que planeen viajar desde Colombia hacia el exterior o regresar al país deben revisar con tiempo la vigencia del pasaporte. Tanto las autoridades migratorias como las aerolíneas mantienen controles sobre este documento, requisito esencial para la mayoría de los viajes internacionales que parten o llegan a aeropuertos como los de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Si bien existen convenios regionales que permiten a los ciudadanos colombianos ingresar a algunos países únicamente con la cédula de ciudadanía, esa excepción no aplica para la mayor parte de los destinos internacionales. En consecuencia, quienes presenten un pasaporte vencido podrían enfrentar desde la negativa de embarque hasta inconvenientes durante los controles migratorios.

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¿Qué sucede si un viajero intenta salir o ingresar a Colombia con el pasaporte vencido?

En Colombia, las autoridades exigen que quienes ingresan o salen del territorio nacional cuenten con documentación válida. En el caso de los extranjeros, el requisito general es presentar un pasaporte vigente o un documento de viaje reconocido por Migración Colombia.

Antes del vuelo, las aerolíneas también verifican la documentación de cada pasajero . Si el pasaporte está vencido, presenta daños o no cumple con las condiciones exigidas por el país de destino, la compañía puede impedir el embarque.

Por ello, quienes tengan programado un viaje internacional desde Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o cualquier otra ciudad del país deberían comprobar con anticipación la fecha de vencimiento de este documento.

¿En qué casos los colombianos pueden viajar sin pasaporte?

Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a determinados países de la Comunidad Andina utilizando únicamente la cédula de ciudadanía vigente, gracias a los acuerdos de integración regional.

Sin embargo, para viajar a la mayoría de los países de América, Europa, Asia, África u Oceanía continúa siendo obligatorio presentar un pasaporte vigente. Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar los requisitos migratorios específicos del destino antes de adquirir los pasajes.

Con la prórroga ya en marcha, los colombianos tienen asegurada la expedición de pasaportes hasta abril de 2026 (Fuente: archivo). Aaftab Sheikh

¿Por qué una aerolínea puede impedir el embarque?

Las compañías aéreas tienen la responsabilidad de comprobar que los pasajeros cumplen con la documentación exigida por el país al que viajan. Si trasladan a una persona que no reúne esos requisitos, pueden ser sancionadas por las autoridades migratorias.

Por esta razón, la revisión del pasaporte suele realizarse durante el check-in o al despachar el equipaje. Si el documento está vencido, deteriorado o no cumple con la vigencia mínima requerida por el país de destino, el pasajero podría no ser autorizado a abordar el avión.

¿Qué documentos suelen revisar antes de un viaje internacional?

Antes de autorizar la salida o el ingreso de un viajero, se debe verificar:

Pasaporte vigente y en buen estado.

Documento de identidad cuando exista un acuerdo internacional que permita su utilización.

Coincidencia entre los datos del pasaje y los documentos de viaje.

Visas o autorizaciones migratorias, cuando sean obligatorias.

Documentación adicional requerida por el país de destino.

Formularios migratorios o requisitos sanitarios, cuando correspondan.

Las autoridades recomiendan confirmar si el destino solicita visa u otros documentos adicionales antes de viajar. Realizar estas verificaciones con tiempo puede evitar demoras, rechazos de embarque y otros problemas durante el recorrido internacional.