Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas y fuertes lluvias con ráfagas de viento

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Los pronósticos meteorológicos para el domingo 26 y el lunes 27 de julio anticipan dos jornadas consecutivas marcadas por lluvias, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en varias zonas del territorio colombiano. De acuerdo con información oficial, las precipitaciones más intensas se concentrarán en regiones del Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía y Amazonía.

48 horas de lluvias y tormentas

Las previsiones muestran que durante ambos días persistirán condiciones de inestabilidad atmosférica , con cielos mayormente nublados y alta probabilidad de tormentas eléctricas en numerosos departamentos.

Entre las ciudades y zonas donde se esperan lluvias y tormentas figuran:

Cartagena.

Caucasia.

Bucaramanga.

Arauca.

Nuquí.

Cali.

San José del Guaviare.

Puerto Carreño.

Puerto Inírida.

Mitú.

Albania.

En Bogotá también se prevén precipitaciones, aunque de menor intensidad frente a otras regiones del país.

Se aproxima el diluvio del año con 48 horas de tormentas y fuertes lluvias con ráfagas de viento ChatGPT - creada con IA

Recomendaciones ante las fuertes lluvias

Ante el pronóstico de inestabilidad, las autoridades recomiendan:

Mantenerse informado a través de los reportes oficiales.

Evitar permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o zonas abiertas durante tormentas eléctricas.

Conducir con precaución en carreteras afectadas por lluvia intensa o baja visibilidad.

Estar atento a posibles alertas por crecientes súbitas, inundaciones o deslizamientos en las zonas de mayor riesgo.

¿Qué pasará con el calor después de las lluvias?

El Ideam prevé que, una vez disminuya la cobertura de nubes hacia el cierre de la semana, aumentarán nuevamente las temperaturas máximas en diferentes regiones del país.

Los mayores incrementos del calor se sentirán en sectores del Caribe y en varios valles interandinos, donde el sol volverá a ganar protagonismo tras el paso del periodo más lluvioso.