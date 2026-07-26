El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en su pronóstico más reciente que este domingo 26 de julio habrá lluvias en las 32 entidades del país. Las precipitaciones serán ocasionadas por la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 21 y el ciclón tropical Genevieve, fenómenos que favorecerán lluvias de distinta intensidad, con los acumulados más importantes en el sur y sureste de México.

Llega el diluvio del año con más de 24 horas de tormentas con fuertes lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento superiores a los 80 km/h. Composición en Canva.

Además, la onda de calor persistirá sobre el noreste del territorio nacional, donde continuarán registrándose temperaturas extremas. En estados como Baja California y Sonora, los valores podrían superar los 45 °C.

Pronóstico de lluvias para este domingo 26 de julio

A continuación, los detalles del reporte oficial del SMN.

Lluvias intensas (75 a 150 mm):

Veracruz

Tabasco

Oaxaca

Chiapas

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Puebla

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chubascos (5 a 25 mm):

Baja California

Baja California Sur

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Coahuila

Nuevo León

Aguascalientes

El SMN advirtió que las lluvias más intensas podrían provocar encharcamientos, inundaciones y aumento en los niveles de ríos y arroyos, mientras que las rachas de viento tendrían la capacidad de derribar árboles y anuncios espectaculares. Asimismo, la formación de bancos de niebla podría reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

Temperaturas previstas para este domingo

Máximas:

Más de 45 °C: Baja California y Sonora.

Entre 40 y 45 °C: Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas.

Entre 35 y 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Entre 30 y 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Mínimas:

De 0 a 5 °C en zonas montañosas de Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca y Estado de México.

Vientos y oleaje

Rachas de 50 a 70 km/h: Sonora.

Rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

En las costas del Pacífico también se esperan condiciones adversas. El pronóstico indica oleaje de entre 2 y 3 metros en el litoral de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de mar de fondo con olas de 1.5 a 2.5 metros en Baja California, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca y Chiapas.

Clima en el Valle de México

En Toluca, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Durante la tarde se esperan lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Para la Ciudad de México, el pronóstico contempla una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible granizo. La temperatura oscilará entre 13 y 15 °C como mínima y 26 a 28 °C como máxima, con vientos de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h.