El Servicio Militar Nacional (SMN) continúa siendo un trámite obligatorio para miles de ciudadanos en México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmó que los hombres de 18 a 39 años que deban regularizar su situación militar tendrán que participar del sorteo anual, que definirá quiénes deberán realizar el adiestramiento correspondiente y de qué manera.

¿Quiénes deben tramitar el Servicio Militar Nacional y participar del sorteo?

El Servicio Militar Nacional es obligatorio para los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplan 18 años durante el año de su generación. También deben presentarse los remisos de entre 18 y 39 años que aún no hayan realizado el trámite para obtener su cartilla militar.

En cambio, las mujeres pueden incorporarse de manera voluntaria, ya que la legislación vigente no establece esta obligación para ellas. Asimismo, los mexicanos que residen en el extranjero tienen la posibilidad de iniciar el trámite a través de los consulados .

Una vez realizado el registro, todos los aspirantes participan del sorteo organizado por la SEDENA, que determina la modalidad en la que cumplirán con esta obligación.

Servicio Militar Nacional en México 2026: quiénes deben hacer el trámite obligatorio, cómo funciona el sorteo y para qué sirve la cartilla militar. Fuente: FreePik

Servicio Militar en México: cómo funciona el sorteo y quiénes deberán hacer el adiestramiento

El sorteo del Servicio Militar Nacional utiliza un sistema de bolas de colores para definir la situación de cada ciudadano.

Bola blanca : el ciudadano deberá realizar el adiestramiento militar de manera presencial.

Bola azul: en algunos estados también representa la obligación de cumplir con el adiestramiento.

Bola negra: queda “a disponibilidad”, por lo que no deberá asistir regularmente a las actividades de instrucción.

Quienes resulten seleccionados para el servicio encuadrado recibirán capacitación cívico-militar, con contenidos relacionados con protección civil, primeros auxilios, civismo y conocimientos básicos sobre manejo de armamento.

¿Para qué sirve la cartilla militar liberada y cuándo puede ser necesaria?

Una vez concluido el proceso, los ciudadanos obtienen la cartilla militar liberada, un documento que puede ser solicitado para acceder a determinados empleos y trámites oficiales.

Entre los casos más frecuentes, la cartilla puede ser requerida para ingresar a las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, corporaciones policiales, escuelas de formación militar y algunos procedimientos vinculados con permisos de portación de armas.

No obstante, las autoridades aclaran que este documento no es un requisito para realizar diversos trámites civiles, como obtener el pasaporte, tramitar un título universitario o salir del país. Su exigencia dependerá de las condiciones particulares de determinados organismos públicos o procesos de selección laboral.