Oficial | Vuelve el servicio militar obligatorio y llamarán ciudadano por ciudadano a integrar el Ejército desde esta fecha.

El Servicio Militar Nacional (SMN) forma parte de las obligaciones previstas por la Constitución mexicana y la Ley del Servicio Militar Nacional. Cada año, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) organiza un nuevo ciclo para que los ciudadanos que deben cumplir con este requisito realicen el trámite correspondiente.

Durante el ciclo 2026, miles de mexicanos volverán a participar del proceso de registro y del sorteo anual, que determinará quiénes deberán acudir al adiestramiento presencial. No se trata de una disposición nueva, sino del procedimiento que el SMN aplica desde hace décadas.

Además de los jóvenes que cumplen la edad establecida, también deberán presentarse los remisos que aún no regularizaron su situación militar. El proceso contempla distintas etapas que se desarrollan entre enero y diciembre del año siguiente.

Desde qué fecha comienza el proceso para integrar el Servicio Militar Nacional

El alistamiento para el ciclo 2026 se realiza del 2 de enero al 15 de octubre en la Junta Municipal de Reclutamiento correspondiente al domicilio del interesado. Durante este periodo deben presentar la documentación requerida, entre ella el acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, fotografías tamaño cartilla y, cuando corresponda, certificado de estudios.

Deben realizar el trámite los hombres mexicanos por nacimiento o naturalización que cumplen 18 años durante 2026 (Clase 2008). También pueden regularizar su situación los remisos de hasta 39 años cumplidos, mientras que los mexicanos residentes en el extranjero pueden iniciar el procedimiento mediante los consulados. La participación de las mujeres continúa siendo voluntaria.

Una vez concluido el registro, los ciudadanos son convocados al sorteo, que se realiza un domingo de noviembre. La fecha específica para 2026 todavía no fue publicada por la SEDENA.

Cómo es el proceso después del sorteo del SMN

Durante el sorteo se asignan las conocidas bolas de colores, que determinan la modalidad en la que cada ciudadano cumplirá con el servicio. La bola blanca o azul implica realizar el adiestramiento presencial en centros del Ejército, Fuerza Aérea o Armada, mientras que la bola negra corresponde a la modalidad a disposición, sin asistencia periódica. Quienes no acuden al sorteo reciben automáticamente bola blanca.

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Después del sorteo, el reclutamiento se lleva a cabo durante los fines de semana de enero del año siguiente, cuando los seleccionados entregan su cartilla y demás documentos en los centros de acopio designados.

El adiestramiento se desarrolla bajo el esquema vigente de 13 sesiones sabatinas de seis horas, distribuidas en dos periodos del año. Las actividades incluyen instrucción militar básica, primeros auxilios, defensa personal, protección civil y capacitación sobre los protocolos del Plan DN-III-E para la atención de emergencias.

Las principales etapas del Servicio Militar Nacional

El proceso del SMN comprende las siguientes fases: