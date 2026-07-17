El Servicio Militar Nacional (SMN) presenta un nuevo esquema operativo que repercute directamente en todos los hombres nacidos antes del 2007, así como en las mujeres que decidan participar de manera voluntaria.

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ha anunciado modificaciones en las normativas del proceso, las cuales incluyen la reducción del número de sesiones de adiestramiento, así como la reestructuración de las fechas de inscripción y la obtención de la cartilla militar.

Servicio Militar Obligatorio | Todos los nacidos antes de 2008 deberán presentarse en agosto para recibir este documento (foto: archivo).

¿Quiénes deben cumplir el Servicio Militar y por qué es esencial mantenerlo al día en la actualidad?

En el año 2026, aquellos ciudadanos nacidos en 2007 o en años anteriores que no hayan obtenido su cartilla militar se hallan en un estado de “remiso”, lo cual representa una falta legal.

El Servicio Militar Nacional es un deber para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, conforme lo estipula el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1940.

Este estado puede provocar inconvenientes en trámites laborales, académicos y administrativos, dado que la cartilla militar sigue siendo un documento exigido en varias instituciones tanto públicas como privadas en el país.

En la práctica, esto implica que cualquier hombre que haya alcanzado los 18 años posee la obligación legal de registrarse y seguir el proceso correspondiente. Las mujeres, por su parte, tienen la opción de participar, pero de manera voluntaria, desde el año 2020.

Servicio Militar Compulsorio | Todos los nacidos antes de 2008 tendrán que acudir en agosto para obtener este documento (foto: archivo).

Fechas clave: inscripción y asistencia al entrenamiento en 2026

Las inscripciones para el ciclo 2026 se realizaron en los sábados del mes de enero en las correspondientes Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento de cada municipio o delegación.

Al finalizar cada módulo, se otorgará una **constancia de participación** y en diciembre se liberará el servicio.

Una vez que los participantes estén inscritos y tras la participación en el sorteo, aquellos que recibieron bola blanca o azul serán reincorporados al Programa General de Adiestramiento, el cual se estructura en dos escalones:

Primer escalón: del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026.

Segundo escalón: del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Reescribe y mejora el siguiente subtítulo:

De 44 a solo 13 sábados: nuevos enfoques de adiestramiento que agilizan el cumplimiento del SMN

Uno de los aspectos más distintivos del proceso es el sorteo, el cual establece la modalidad en que cada joven llevará a cabo su servicio. El color de la bola extraída determina las responsabilidades:

Bola blanca o azul: el joven queda “encuadrado” y tiene la obligación de asistir todos los sábados al programa de adiestramiento.

Bola negra: el joven queda “a disponibilidad”, lo que implica que no está obligado a presentarse todos los sábados, aunque debe completar el proceso administrativo correspondiente.

El cambio más aclamado en el nuevo esquema es la reducción en el número de sesiones de adiestramiento. El modelo anterior contemplaba hasta 44 sesiones sabatinas; el nuevo formato las limita a solamente 13 sábados , organizados en los dos niveles previamente mencionados.

Dicha reducción facilita que el cumplimiento del Servicio Militar sea más accesible para los jóvenes que se encuentran en actividades laborales o académicas, sin menoscabar el objetivo del programa: instruir a los participantes en responsabilidad social, disciplina, valores, equidad de género y derechos humanos.

En todos los casos, al finalizar el proceso y cumplir con los requisitos establecidos, el participante recibe su cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.