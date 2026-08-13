El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede ordenar el embargo de los bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede ordenar el avance de un embargo sobre aquellos bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias. No es un procedimiento automático, pero sí una opción concreta cuando existen obligaciones fiscales pendientes.

El embargo de parte del IRS varía según quién tenga la deuda impositiva y del estado en el que se encuentre el proceso de la sucesión. T anto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados.

IRS embarga a estas personas: en qué situaciones puede intervenir una herencia

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse.

Si hay montos impagos, el IRS puede:

Reclamar el pago desde la herencia.

Exigir que el representante legal regularice la situación.

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio.

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido.

La declaración final ante el IRS: el último trámite para que no embarguen tu herencia

El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido . Este trámite es obligatorio y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte.

Declaraciones de años anteriores si faltaban.

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso.

La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio . Además, si los bienes del patrimonio generan ingresos tales como alquileres, inversiones, y otras, también puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio a través del Formulario 1041 .

Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia.