Funcionarios del USTR , liderados por Jamieson Greer, se reúnen en México con la delegación de la Secretaría de Economía de México, que encabeza, Marcelo Ebrard, para la tercera reunión formal de revisión del T-MEC.

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En México se realiza la tercera reunión formal entre funcionarios de la Secretaría de Economía, liderados por Marcelo Ebrard, y representantes de la Embajada Comercial de Estados Unidos, misma que inició este martes en medio de un hermetismo en torno a las negociaciones.

De acuerdo con un escueto mensaje de la Secretaría de Economía, las reuniones se realizarán entre el martes y el jueves de esta semana.

Funcionarios del USTR , liderados por Jamieson Greer, se reúnen en México con la delegación de la Secretaría de Economía de México, que encabeza, Marcelo Ebrard, para la tercera reunión formal de revisión del T-MEC.

“El día de hoy, las conversaciones se llevan a cabo a nivel de equipos técnicos”, dice la dependencia sin dar más explicaciones.

En este sentido, el 1 de julio el Gobierno de Estados Unidos decidió no otorgar una prórroga automática de 16 años para el acuerdo, y fue el único de los tres miembros que se pronunció en contra de la ampliación de la vigencia larga, para mantenerlo vivo por 10 años con revisiones anuales.

Además, en declaraciones previas, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que para México la prioridad es que México mantenga la ventaja arancelaria sobre el resto de los países del mundo.

El funcionario añadió que esta ventaja le ha permitido al país consolidarse como el mayor exportador hacia Estados Unidos, con una participación de 16% del total del mercado.

Beneficio a medias

Sin embargo, este crecimiento de la participación mexicana en el mercado de exportación de bienes hacia Estados Unidos presenta contrastes, pues mientras el envío de equipo de cómputo crece a tasas que alcanzan el doble dígito anual, el sector automotriz enfrenta una crisis sin precedentes, con un arancel de 25%, así como la presión del presidente de Estados Unidos Donald Trump, quien ya logró que la planta de Toyota en Tijuana, Baja California, traslade su producción a una ensambladora que tiene en San Antonio, Texas en los próximos cuatro años.

El sector agropecuario, particularmente el de la exportación de jitomate, también está en crisis, pues enfrenta aranceles, ante acusaciones de dumping, que presuntamente afectan a los productores de esta hortaliza en Florida.