El presidente Javier Milei repudió este domingo el presunto intento de asesinato contra Donald Trump y expresó su respaldo al mandatario estadounidense a través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente. Desde la Casa Rosada señalaron que el Gobierno expresó “su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el Presidente Donald J. Trump”, al que definieron como el cuarto episodio de ese tipo desde su regreso a la Casa Blanca. El mensaje oficial agregó que celebraban que “tanto el Presidente Trump como la Primera Dama Melania Trump y todos los asistentes hayan salido ilesos”, y destacó que el sospechoso fue detenido antes de concretar el ataque o causar víctimas. El episodio ocurrió durante la tradicional cena anual de corresponsales en Washington, donde Trump y miembros de su gabinete debieron ser evacuados luego de la irrupción de un hombre armado. Las autoridades estadounidenses abrieron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con apoyo externo. El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, sostuvo que la principal hipótesis inicial apuntaba a que el sospechoso tenía como objetivo a integrantes de la administración republicana. En paralelo, Trump declaró ante la prensa que, a su juicio, se trató de “un lobo solitario”. En ese marco, el comunicado argentino incluyó además una definición política. “El Presidente Javier G. Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”, sostuvo el texto. La referencia se conoció mientras en Estados Unidos aún trascendían escasos detalles sobre el móvil del hecho y sobre la eventual afiliación política o ideológica del detenido. Hasta ahora, la investigación oficial se concentró en reconstruir antecedentes, contactos y posibles motivaciones del sospechoso. El acusado fue identificado por medios estadounidenses como Cole Tomas Allen, de 31 años, quien será procesado en Washington. Según la fiscalía federal, enfrentará cargos vinculados al uso de un arma de fuego durante un delito violento y por la presunta agresión a un agente federal con un arma peligrosa. Distintos reportes periodísticos señalaron además que Allen tendría formación técnica en ingeniería mecánica e informática, antecedentes laborales en el área educativa y experiencia en desarrollo de software y videojuegos independientes. Según declaraciones públicas difundidas en las últimas horas, funcionarios judiciales estadounidenses indicaron que todavía no podían precisar si existió algún vínculo extranjero o una motivación definida detrás del intento de ataque. Milei mantiene una relación política e ideológica cercana con Trump y en distintas oportunidades manifestó afinidad con el republicano. El pronunciamiento de este domingo volvió a exhibir ese alineamiento, en un contexto de fuerte conmoción política en Estados Unidos.