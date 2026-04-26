El presidente Donald Trump y la primera dama Melania fueron evacuados de urgencia este sábado por la noche del hotel Washington Hilton, sede de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras escucharse varios disparos en el lugar.

El incidente ocurrió pasadas las 20:30. Los agentes del Servicio Secreto activaron de inmediato los protocolos de seguridad y retiraron al mandatario y a su esposa del escenario. Minutos después, se confirmó que ambos estaban “a salvo”.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania fueron evacuados de urgencia este sábado por la noche del hotel Washington Hilton. Reuters

Las escenas dentro del salón de banquetes fueron de caos. Cientos de invitados se refugiaron bajo las mesas mientras efectivos armados con ametralladoras irrumpían en el recinto. Algunos asistentes reportaron haber escuchado entre cinco y ocho detonaciones.

Las escenas dentro del salón de banquetes fueron de caos. Cientos de invitados se refugiaron bajo las mesas. Fuente: EPA/ABACAPRESS.COM EFE

Según un periodista presente en el evento, el atacante habría saltado el detector de metales e ingresado al salón de baile. Un miembro del Servicio Secreto resultó herido, aunque no hubo víctimas fatales ni otros heridos reportados.

Según un periodista presente en el evento, el atacante habría saltado el detector de metales e ingresado al salón de baile. EFE

También fueron evacuados el vicepresidente JD Vance y altos funcionarios del gabinete, entre ellos Pete Hegseth, Marco Rubio, Kash Patel y Tulsi Gabbard. La Guardia Nacional tomó posición dentro del edificio y se desplegaron helicópteros sobre la zona.

Las escenas dentro del salón de banquetes fueron de caos. Cientos de invitados se refugiaron bajo las mesas. EFE

Media hora después del incidente, Trump publicó un mensaje en su red Truth Social confirmando la detención del tirador. “El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió el mandatario.

El mensaje de Trump tras el incidente. Captura de pantalla

La presidenta de la Asociación de Corresponsales, Weijia Jiang, informó que el evento será reprogramado. Trump, ya en la Casa Blanca, anticipó que daría una conferencia de prensa y aseguró que él, Melania y todos los integrantes del gabinete se encuentran en perfecto estado de salud.

Trump al Servicio Secreto: “Actuaron con rapidez y valentía”

“Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía”, escribió Trump en un mensaje en redes sociales en el que confirmó que había un tirador detenido.

Trump publicó la imagen del tirador. Captura de pantalla

Las imágenes de televisión muestran que los disparos se produjeron en un momento en que el mentalista contratado para amenizar la velada, Oz Pearlman, estaba hablando con el presidente y la primera dama, que exclamó “¡¿Qué ha pasado?!” al escuchar la conmoción.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro y después más miembros del Servicio Secreto se desplegaron en la sala de baile portando rifles de asalto y pidieron a todas las personas en la sala que se pusieran a cubierto.

Enseguida, todos los ocupantes de la mesa presidencial fueron evacuados a lugar seguro. EFE

La de hoy era la primera cena de la WHCA a la que acudía Trump como presidente, ya que decidió boicotearlas durante su primer mandato, y también el año pasado, cuando retornó a la Casa Blanca tras ganar las presidenciales de noviembre de 2024.