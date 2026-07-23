La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y entidades pensionales del Estado, en un contexto de ampliación del sistema de protección social.

En los últimos años se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control.

La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales.

El Gobierno de Colombia confirmó sus mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, incluyendo visitas a domicilio para corroborar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales, como parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos.

Anna Bizon

¿Cómo se lleva a cabo el operativo casa por casa?

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno de Colombia contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

¿Quiénes son los beneficiarios del operativo de verificación?

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

Adultos mayores que reciben subsidios como parte de programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

Personas en situación de vulnerabilidad que reciben ayudas monetarias periódicas del Estado.

¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los programas sociales?

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse realizado —por ejemplo, a personas que han fallecido o a quienes no cumplen con los requisitos— las entidades encargadas proceden a suspender el beneficio hasta que sea aclarada la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Además, se llevan a cabo auditorías internas y externas para revisar los casos más complejos, así como la posible exigencia de devoluciones en situaciones de fraude comprobado. Esto tiene como objetivo reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un periodo en el que existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

¿Qué instrumentos emplea el Gobierno de Colombia para prevenir errores administrativos?

El Gobierno se encuentra en la realización de un operativo de campo, al mismo tiempo que se avanza en la integración y modernización de bases de datos públicas. Además, se trabaja en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo que abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos, los cuales podrían conducir a pagos indebidos de manera no intencional. Esta estrategia también persigue el fortalecimiento de los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.

Sistema de educación fortalece derechos y combate el fraude

El Gobierno planea aumentar la capacitación del personal encargado de las visitas a domicilio. Esto mejorará la calidad del proceso de verificación y la confianza ciudadana en el sistema.

Se prevé la implementación de tecnologías móviles para registrar datos en tiempo real. Esta innovación apunta a agilizar la recopilación de información y optimizar el control de beneficiarios.