Los jubilados españoles que viven en Argentina deberán realizar en septiembre la segunda acreditación de vivencia de 2026 para continuar cobrando sus pensiones con normalidad.

El trámite debe completarse entre el 1 y el 30 de septiembre y alcanza a los pensionistas de la Seguridad Social española que residen fuera de España.

En 2026, por primera vez, la acreditación se realiza dos veces al año: la primera entre enero y marzo y la segunda durante septiembre.

Fe de vida en septiembre: quiénes deben presentar el documento

La fe de vida o acreditación de vivencia está dirigida a quienes cobran una pensión de la Seguridad Social española y residen en el extranjero.

Por lo tanto, los españoles que viven en Argentina , México, Francia, Alemania o cualquier otro país fuera de España deben cumplir con esta obligación si reciben una prestación del sistema español.

El objetivo es comprobar que el beneficiario continúa con vida y mantiene las condiciones necesarias para seguir cobrando su pensión.

En este sentido, no alcanza únicamente con tener nacionalidad española: lo determinante para esta obligación es residir fuera de España y percibir una pensión del sistema español.

¿Qué pasa si un jubilado no presenta la fe de vida?

Es oficial: el Gobierno bloqueará las jubilaciones de todas las personas que hayan olvidado este trámite (foto: archivo).

La falta de acreditación dentro del plazo establecido puede generar la suspensión temporal del pago de la pensión.

Una vez que regulariza su situación y acredita que continúa con vida, puede reanudarse el cobro correspondiente.

Por eso, quienes todavía no hayan realizado el trámite deben hacerlo antes de que finalice el período correspondiente a septiembre.

La medida cobra especial importancia para los españoles que residen en Argentina, ya que pueden realizar la gestión sin necesidad de viajar a España.

VIVESS: cómo hacer la fe de vida desde Argentina

Una de las alternativas más sencillas para completar la acreditación es VIVESS, la aplicación gratuita desarrollada por la Seguridad Social española.

La herramienta permite que los pensionistas que viven en el extranjero acrediten su vivencia de manera remota, sin necesidad de trasladarse hasta una oficina.

Una vez completado el procedimiento, el sistema genera un justificante y posteriormente la Seguridad Social confirma la acreditación.

La aplicación puede utilizarse desde cualquier lugar del mundo y está disponible tanto para pensionistas del INSS como del Instituto Social de la Marina (ISM).

Españoles en Argentina: otras formas de presentar la documentación

Más allá de VIVESS, existen otras vías para acreditar la vivencia. Los pensionistas pueden realizar el trámite ante los organismos españoles habilitados en el país donde viven.

Entre las alternativas contempladas se encuentran la presentación ante el Registro Civil Consular y la comparecencia presencial o telemática ante las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

En Argentina también existen mecanismos específicos para acreditar la fe de vida mediante documentación emitida por autoridades habilitadas.

Por eso, antes de iniciar el procedimiento, es recomendable verificar cuál de las vías disponibles corresponde según la situación particular del beneficiario.

¿Hasta cuándo hay tiempo para presentar la fe de vida?

El segundo período de acreditación de vivencia correspondiente a 2026 se extiende durante todo septiembre.

Los pensionistas residentes en el extranjero deberán completar el procedimiento dentro de ese período para evitar inconvenientes con el pago.

La Seguridad Social española estableció esta modificación como una novedad para 2026. Durante este año, los pensionistas residentes fuera del país deben acreditar su vivencia dos veces.

A partir de 2027, el control será todavía más frecuente: la acreditación deberá realizarse en enero, mayo y septiembre.