La Seguridad Social recorta hasta un 17% la pensión a quienes hayan cotizado más de 41 años si adelantan su jubilación. (foto: ChatGPT)

Los trabajadores con carreras de cotización extensas tampoco quedan exentos de las penalizaciones si deciden abandonar el mercado laboral antes de alcanzar la edad ordinaria.

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores sobre la pensión cuando se opta por la jubilación anticipada voluntaria, aunque el porcentaje disminuye a medida que aumenta el tiempo cotizado.

El sistema permite adelantar la jubilación voluntaria hasta 24 meses, pero hacerlo durante el período máximo puede provocar una reducción importante de la prestación. En el caso de quienes acrediten entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses de cotización, la penalización alcanza el 17%; para quienes superen los 44 años y 6 meses, se sitúa en el 13%.

¿Cómo funciona el recorte de la pensión?

La cuantía final depende de dos variables principales: el tiempo que se adelante la jubilación y la carrera de cotización acumulada . Cuantos más años haya cotizado el trabajador, menor será el coeficiente aplicado, aunque la penalización no desaparece por completo.

¿Cómo funciona el recorte de la pensión? (Fuente: EFE). EFE

Así, un trabajador con entre 41 años y 6 meses y 44 años y 6 meses cotizados que adelante 24 meses su retiro afronta una reducción del 17%. Si la anticipación es de 12 meses, el porcentaje baja hasta el 5,25%.

Para quienes superan los 44 años y 6 meses, los coeficientes son todavía menores: 13% con 24 meses de adelanto y 4,75% con un año.

¿Cuánto puede perder un trabajador con más de 41 años cotizados?

La normativa establece una escala progresiva que permite reducir la penalización cuanto mayor sea la carrera laboral. Por ejemplo, con 41 años y 6 meses o más, pero menos de 44 años y 6 meses, el recorte parte del 3,04% cuando la jubilación se adelanta tres meses y llega al 17% cuando se anticipa dos años.

¿Cómo funciona el recorte de la pensión? (Fuente: ChatGPT). ChatGPT

En el extremo contrario, quienes hayan acumulado 44 años y 6 meses o más de cotización cuentan con los coeficientes más favorables. Para ellos, adelantar la jubilación 24 meses supone una reducción del 13%, mientras que hacerlo 12 meses antes implica un recorte del 4,75%.

Por tanto, no existe un recorte automático del 10% por haber cotizado más de 41 años. Ese porcentaje depende de la combinación concreta entre años cotizados y meses de adelanto. La propia Seguridad Social define estos coeficientes como una reducción de la pensión vinculada al anticipo de la edad ordinaria.