Oficial | Atrasaron el calendario de la Pensión Bienestar para septiembre y el pago de la pensión llegará más tarde para este grupo

La Secretaría del Bienestar oficializó el calendario de pagos de la Pensión Bienestar para el bimestre septiembre-octubre de 2026. Este programa social, que beneficia a millones de adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad en México, presenta un cambio relevante en la distribución de fondos del Banco del Bienestar.

Un ajuste operativo en el cronograma de depósitos por letra del apellido provocará un retraso en la dispersión para un grupo específico de beneficiarios durante este ciclo.

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¿Qué beneficiarios recibirán el pago de la Pensión Bienestar más tarde en septiembre?

El grupo de beneficiarios que sufrirá una modificación en su fecha habitual de depósito corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con las letras N, Ñ y O. De acuerdo con la información publicada por la Secretaría del Bienestar, los titulares con estas iniciales recibirán la transferencia bancaria el jueves 17 de septiembre, un día después de lo que usualmente correspondería en un ciclo continuo.

Esta modificación afectará a todos los esquemas sociales activos del Gobierno de México que comparten la misma calendarización de dispersión:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

¿Por qué se modificaron las fechas en el calendario del Banco del Bienestar?

La razón fundamental de este ajuste en el cronograma de depósitos es la conmemoración del feriado nacional del miércoles 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México.

Al tratarse de un día festivo oficial e inhábil en el sistema financiero mexicano, la dispersión electrónica de recursos y la atención en las sucursales del Banco del Bienestar quedarán suspendidas durante esa jornada.

Por este motivo, las autoridades federales recorrieron la atención de los apellidos con iniciales N, Ñ y O hacia el día siguiente, reanudando la entrega de los apoyos económicos de forma ordenada el jueves 17 de septiembre.

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¿Cuál es el calendario oficial de pagos de septiembre 2026 por letra del apellido?

La distribución escalonada de los fondos económicos se lleva a cabo según la primera letra del apellido paterno en las siguientes fechas confirmadas por la Secretaría del Bienestar:

Martes 1 de septiembre: Letra A

Miércoles 2 de septiembre: Letra B

Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: Letra C

Lunes 7 de septiembre: Letras D, E, F

Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: Letra G

Jueves 10 de septiembre: Letras H, I, J, K

Viernes 11 de septiembre: Letra L

Lunes 14 y martes 15 de septiembre: Letra M

Miércoles 16 de septiembre: pausa por feriado nacional (sin depósitos)

Jueves 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

Viernes 18 de septiembre: Letras P, Q

Lunes 21 y martes 22 de septiembre: Letra R

Miércoles 23 de septiembre: Letra S

Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V

Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z.

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