Cancelan miles de visas para EE.UU. y dan de baja las citas que tenían ya confirmadas los argentinos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos suspendió temporalmente la programación de entrevistas para visas en embajadas y consulados de distintos países, en el marco de una nueva capacitación para funcionarios consulares impulsada por la administración de Donald Trump.

Según informó la agencia EFE a partir de declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado, las citas serán ajustadas mientras se desarrolla la formación.

La pausa alcanza a personas que buscan obtener una visa para ingresar a Estados Unidos como residentes permanentes, ya sea a través de un trámite familiar o laboral.

La medida afecta la programación de entrevistas, pero no equivale a cancelar todas las visas estadounidenses ni a revocar automáticamente los documentos ya emitidos.

¿Por qué Estados Unidos pausó las citas para visas de inmigrante?

El Departamento de Estado explicó que la capacitación busca que los funcionarios consulares apliquen de manera uniforme los criterios previstos para analizar las solicitudes.

El entrenamiento está relacionado con los procedimientos utilizados para determinar si una persona podría convertirse en una eventual carga pública para Estados Unidos o depender de prestaciones destinadas a ciudadanos que cumplen con los requisitos para recibirlas.

Entre los factores que pueden analizarse en una solicitud se encuentran:

La edad del solicitante.

Su estado de salud.

La situación familiar.

Los recursos económicos disponibles.

La educación y las aptitudes laborales.

La posibilidad de mantenerse sin depender principalmente de beneficios públicos.

El organismo no precisó cuánto durará la capacitación ni cuándo se retomará con normalidad la asignación de entrevistas.

¿Qué pasa con quienes ya tenían una entrevista confirmada?

Las personas que ya contaban con una cita pueden recibir una comunicación de la embajada o el consulado correspondiente para informarles que el turno fue suspendido o reprogramado.

¿Por qué Estados Unidos suspendió las citas para solicitar visas? Montaje EC

El portavoz del Departamento de Estado indicó que cualquier cambio en la agenda será comunicado directamente a los solicitantes.

Por este motivo, quienes tengan un trámite en curso deberán revisar con frecuencia el correo electrónico registrado y el sistema oficial de citas.

La modificación alcanza a entrevistas vinculadas con visas de inmigrante, como las solicitudes basadas en vínculos familiares o determinadas categorías laborales. No debe confundirse con una cancelación de la solicitud ni con una denegación automática de la visa.

¿La pausa afecta a las visas de turismo, estudios o trabajo temporal?

La medida informada se refiere a las visas de inmigrante, que permiten ingresar a Estados Unidos con el objetivo de obtener la residencia permanente.

Las visas de turismo y negocios B-1/B-2, las visas de estudiantes y las visas de trabajo temporal pertenecen a categorías de no inmigrante y tienen procedimientos diferentes.

Por lo tanto, no corresponde afirmar que Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de visa. El alcance de esta medida está relacionado específicamente con las entrevistas para visas de inmigrante.

¿Qué relación tiene la medida con la suspensión de visas para ciudadanos de 75 países?

La capacitación comenzó después de que un juez federal declarara ilegal una política que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La decisión judicial dejó sin efecto esa restricción. La información fue difundida por EFE.

La nueva formación busca que los funcionarios consulares apliquen los criterios de evaluación de manera uniforme, incluso después de los cuestionamientos judiciales a la medida anterior.

Se trata de dos decisiones diferentes: una fue la suspensión de emisión para ciudadanos de determinados países y la otra es la pausa temporal de citas para realizar la capacitación consular.

¿Qué ocurre con las visas B-1 y B-2?

El Gobierno de Donald Trump anunció que revocará visas B-1 y B-2 a determinadas personas que ingresaron a Estados Unidos como turistas o por negocios y luego solicitaron asilo.

Esta medida es independiente de la pausa de entrevistas para visas de inmigrante. La información fue publicada por EFE.

Por lo tanto, no debe afirmarse que todas las visas de turismo fueron canceladas. La eventual revocación alcanza a casos determinados y responde a un motivo diferente.

¿Cómo afecta la suspensión a quienes llevan meses esperando una cita? Shutterstock

¿Qué ocurre con el programa de citas rápidas de 750 dólares?

El Departamento de Estado mantiene un programa piloto que permite a determinados solicitantes de visas de turismo o negocios pagar un arancel adicional de 750 dólares para acceder a una entrevista dentro de los 10 días hábiles, siempre que haya disponibilidad.

El mecanismo está disponible únicamente en determinados consulados y no garantiza la aprobación de la visa. Además, el pago se suma al arancel habitual y puede no ser reembolsable.

Este programa corresponde a visas de no inmigrante y es independiente de la pausa temporal de las entrevistas para visas de inmigrante.

¿Cuándo volverán a asignarse las citas?

Por el momento, el Departamento de Estado no informó una fecha precisa para normalizar la asignación de entrevistas.

Las personas afectadas deberán esperar la comunicación de la embajada o el consulado donde realizan el trámite. También tendrán que controlar el sistema oficial de turnos para verificar si recibieron una nueva fecha.

La recomendación es no comprar pasajes ni realizar gastos no reembolsables hasta contar con una nueva cita confirmada por las autoridades consulares.