El formulario DS-160 es un paso obligatorio para quienes solicitan determinadas visas de no inmigrante, incluida la B1/B2, y debe completarse antes de avanzar con el resto del trámite.

Los colombianos que quieran viajar a Estados Unidos por turismo, negocios u otros motivos que requieran una visa de no inmigrante deben cumplir con una serie de pasos antes de poder ingresar al país. Uno de los principales requisitos es completar el formulario DS-160, documento que forma parte del proceso oficial para solicitar la visa americana.

El formulario reúne información personal y datos relacionados con el viaje, además de antecedentes y otros aspectos que son evaluados durante el trámite. Su presentación es obligatoria para las personas que solicitan determinadas categorías de visas de no inmigrante, como la B1/B2.

Sin embargo, completar el DS-160 no significa que la visa será aprobada automáticamente ya que el solicitante debe continuar con el proceso correspondiente y obtener la visa antes de viajar. Incluso con una visa vigente, la admisión definitiva a Estados Unidos se decide al llegar al país.

¿Qué es el formulario DS-160 y quiénes deben completarlo?

El DS-160 es el formulario oficial utilizado para solicitar visas de no inmigrante de Estados Unidos. Allí el solicitante proporciona información necesaria para que las autoridades consulares puedan evaluar su pedido. Entre las categorías que utilizan este formulario se encuentra la visa B1/B2, destinada a viajes de turismo y negocios.

Los colombianos que necesiten una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos deben completar el formulario como parte del trámite. Una vez enviado, el solicitante debe seguir los pasos establecidos por las autoridades estadounidenses para avanzar con la solicitud y, cuando corresponda, asistir a la entrevista consular.

El formulario DS-160 es un paso obligatorio para quienes solicitan determinadas visas de no inmigrante, incluida la B1/B2, y debe completarse antes de avanzar con el resto del trámite. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Qué información deben ingresar los colombianos en el DS-160?

El formulario solicita distintos datos del solicitante, entre ellos información personal, datos del pasaporte, antecedentes, información laboral y educativa, además de detalles relacionados con el viaje previsto a Estados Unidos. También pueden requerirse datos sobre viajes anteriores y determinados antecedentes.

La información proporcionada debe ser completa y correcta, ya que forma parte de la evaluación de la solicitud de visa. Al finalizar el formulario, el solicitante debe enviarlo y conservar la confirmación correspondiente, que será necesaria para continuar con el proceso.

¿Qué deben hacer después de completar el formulario para obtener la visa americana?

Completar y enviar el DS-160 es solo una etapa del trámite. El solicitante debe continuar con el procedimiento indicado para la categoría de visa que solicita, incluido el pago de la tarifa correspondiente y la programación de las citas que sean requeridas. En los casos en que corresponda una entrevista, un funcionario consular evaluará la solicitud.

La aprobación de la visa tampoco garantiza automáticamente el ingreso a Estados Unidos. La visa permite al viajero presentarse ante las autoridades migratorias en un puerto de entrada, donde los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza determinan si finalmente puede ingresar al territorio estadounidense.