Al momento de viajar a Estados Unidos, contar con una visa americana en total y absoluta vigencia es uno de los requisitos esenciales para la mayoría de los viajeros.

En ese sentido, una duda frecuente sobre este documento es qué sucede si la visa americana vence durante la estancia en Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene publicada una respuesta clara al respecto.

¿Qué sucede si la visa americana vence mientras un viajero se encuentra en Estados Unidos?

La información oficial establece que el vencimiento de una visa americana durante el período de estadía en el país no es problemático porque el tiempo de permanencia autorizado se encuentra detallado en el sello de admisión en el pasaporte o en el Formulario l-94.

“ Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos” , indican las autoridades.

En general la visa americana tiene una validez total de 10 años.

Información importante sobre la visa americana

Si bien el visado debe ser válido al momento de solicitar la admisión a Estados Unidos, su fecha de caducidad no se relaciona de ninguna forma con el período en el que su portador puede quedarse en el país.

El tiempo habilitado de permanencia lo determina el oficial de migración y es el especificado en el formulario de ingreso.

¿Qué hacer cuando se tiene un pasaporte vencido con una visa valida?

En estos casos, la recomendación es viajar siempre con ambos pasaportes, el viejo con la visa y el nuevo que funciona como identificación internacional oficial.

“Cuando llegues al puerto de entrada de EE. UU., el Oficial de Inmigración de Aduanas y Protección Fronteriza revisará tu visado en el pasaporte antiguo y, si decide admitirte en Estados Unidos, sellará tu nuevo pasaporte con un sello de admisión junto con la anotación “VIOPP” (visado en otro pasaporte)“, se indica.