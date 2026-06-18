“Las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo”, informó el Centcom

Washington cumplió este jueves el primero de sus compromisos derivados del memorando de entendimiento firmado con Irán al poner fin al bloqueo naval que mantenía sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la decisión en un comunicado difundido en sus redes sociales. La medida se alinea con las instrucciones directas del presidente Donald Trump y representa el primer paso concreto en la implementación del acuerdo.

“Las fuerzas estadounidenses levantaron el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo” que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, indicó el comunicado. La decisión cubre tanto el Golfo Pérsico como el Golfo de Omán.

El CENTCOM precisó que “todos los esfuerzos de aplicación del bloqueo militar estadounidense han cesado”. Las embarcaciones con destino a puertos iraníes ya no enfrentan impedimentos por parte de Washington, según la declaración oficial.

La presencia naval estadounidense en la región se mantiene activa. El mando militar aclaró que grandes buques de guerra permanecerán desplegados en el área para supervisar el cumplimiento de todos los términos del memorando firmado entre ambos países.

La presencia naval estadounidense en la región se mantiene activa, señaló el Centcom. Captura de X

“Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados”, señaló el comunicado del CENTCOM. La supervisión continuará mientras el pacto esté vigente.

El acuerdo entre Washington y Teherán se formalizó el miércoles anterior. Tras meses de negociaciones indirectas, ambas potencias suscribieron un memorando de entendimiento que sienta las bases para una nueva etapa en sus relaciones bilaterales, marcadas históricamente por la tensión.

El documento contempla el restablecimiento de la navegación comercial hacia puertos iraníes. También establece una hoja de ruta para discutir el futuro del controvertido programa nuclear de Irán, uno de los ejes centrales del conflicto diplomático entre ambas naciones.

El documento contempla el restablecimiento de la navegación comercial hacia puertos iraníes. X (@CENTCOM)

Trump firmó personalmente el memorando en el Palacio de Versalles, Francia, durante una actividad paralela a la cumbre del G7. Una copia del documento fue remitida posteriormente a Teherán para completar el procedimiento formal acordado entre las partes.

El presidente utilizó su red Truth Social para rechazar las versiones que circulaban sobre un supuesto pago millonario a Irán. Trump negó categóricamente la existencia de una transferencia de fondos estadounidenses. “No hay ningún pago de 300.000 millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos”, escribió.

El mandatario calificó los rumores de “fake news” y defendió los resultados del acuerdo apelando a otros indicadores. Según Trump, el éxito se mide en precios más bajos del petróleo y en el comportamiento positivo del mercado bursátil estadounidense tras el anuncio.

“Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo sean respetados” Comando Central US

“Todo lo que hay para Estados Unidos es éxito, precios más bajos del petróleo y victoria. Miren el mercado bursátil”, afirmó el presidente. La declaración busca encuadrar el pacto como un logro político y económico para su administración.

El levantamiento del bloqueo marca el inicio de una nueva fase diplomática. Ambos países deberán ahora avanzar en los compromisos pactados, bajo la vigilancia de la flota estadounidense que permanece apostada en las aguas del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.