El Departamento de Estado confirmó este miércoles una medida restrictiva sin precedentes recientes: a partir del 21 de enero quedará suspendida la tramitación de visas de inmigrante para solicitantes de 75 países. Entre las naciones afectadas figuran tres sudamericanas: Brasil, Colombia y Uruguay, mientras que Argentina no aparece en el listado oficial.

La decisión, enmarcada en la política migratoria de Donald Trump durante su nuevo mandato presidencial, apunta específicamente a las visas permanentes (tarjetas de residencia o “green cards”), dejando fuera de la suspensión a las visas temporales de turismo y negocios como la B1/B2, las más solicitadas por argentinos que viajan a Estados Unidos.

“El Departamento de Estado suspenderá temporalmente la tramitación de visados de inmigrantes procedentes de 75 países cuyos migrantes reciben ayudas sociales del pueblo estadounidense en proporciones inaceptables”, informó el organismo a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter).

El comunicado agregó que la suspensión “permanecerá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había adelantado minutos antes la información compartiendo una nota del medio conservador Fox News, que fue el primero en reportar la existencia de un memorando interno del Departamento de Estado ordenando a funcionarios consulares rechazar estas solicitudes.

Qué tipos de visa quedan afectadas (y cuáles no)

La suspensión aplica exclusivamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas que otorgan residencia permanente en Estados Unidos. Entre ellas se encuentran:

Visas de reunificación familiar (IR-1, IR-2, F-1, F-2, F-3, F-4).

Visas por matrimonio con ciudadano estadounidense.

Visas de diversidad (lotería de visas).

Visas de empleo permanente (EB-1, EB-2, EB-3).

No están afectadas las visas temporales o no inmigrantes, como:

B1/B2 (turismo y negocios).

F-1 (estudiantes).

H-1B (trabajadores especializados temporales).

J-1 (intercambio cultural).

Esta distinción es crucial: la mayoría de los latinoamericanos que viajan a Estados Unidos lo hacen con visa B1/B2, que sigue procesándose con normalidad.

La lista completa: 75 países bajo suspensión

América Latina y el Caribe (14 países)

Sudamérica: Brasil, Colombia, Uruguay.

Centroamérica y México: Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua.

Caribe: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.

Notablemente, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana no figuran en el listado.

Asia (24 países)

Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bangladés, Bután, Birmania, Camboya, Georgia, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Mongolia, Nepal, Pakistán, Rusia, Siria, Tailandia, Uzbekistán y Yemen.

África (26 países)

Argelia, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Libia, Marruecos, Nigeria, República del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Togo, Túnez y Uganda.

Esta medida se suma a otras restricciones implementadas en enero de 2025.

El argumento de la “carga pública”

El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, justificó la medida afirmando que el organismo “utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”.

“La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar social”, agregó.

Según reportes de Fox News, el nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores, con obesidad, o a quienes hayan recibido previamente ayudas económicas estatales o hayan sido institucionalizadas. Sin embargo, estos criterios aún no han sido confirmados oficialmente por el Departamento de Estado.

Excepciones: limitadas y caso por caso

De acuerdo con la información difundida, las excepciones a la suspensión serían “muy limitadas” y solo se otorgarían una vez que los solicitantes superen una evaluación exhaustiva por parte de los agentes consulares, específicamente vinculada a la condición de “carga pública” (public charge).

Este concepto, presente en la legislación migratoria estadounidense desde hace décadas, permite negar visas o residencias a personas que se considere probable que dependan de asistencia gubernamental.

Otros cambios recientes en las políticas de visado

Esta medida se suma a otras restricciones implementadas en enero de 2025. El 6 de enero, el Departamento de Estado actualizó la lista de países cuyos ciudadanos deben pagar una fianza obligatoria de entre 5.000 y 15.000 dólares como condición adicional para tramitar una visa B1/B2.

Ese listado, que inicialmente incluía 13 países (principalmente africanos), se amplió a 38 naciones e incorporó a Cuba y Venezuela. Argentina tampoco figura en esa lista de fianzas obligatorias.

La fianza, cuyo monto específico se define durante la entrevista consular, debe pagarse exclusivamente a través de la plataforma Pay.gov y requiere la presentación del Formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional. El dinero se devuelve cuando el visitante abandona Estados Unidos dentro del plazo autorizado.

Visa: ¿qué pasa con los trámites en curso?

El memorando del Departamento de Estado no especifica qué sucederá con las solicitudes de visa de inmigrante ya presentadas antes del 21 de enero. Expertos migratorios consultados por medios especializados señalan que probablemente quedarán en suspenso hasta que se complete la “reevaluación de procedimientos” anunciada por la administración Trump.

Tampoco está claro cuánto durará esta suspensión. El comunicado oficial habla de una medida “temporal”, pero no establece plazos concretos ni criterios específicos para su levantamiento.