- Tras un 2025 marcado por la caída de la recaudación de casi un punto respecto de 2024, el segundo año de gestión libertaria cerraría con un superávit primario de más de 1%. ¿Cuál es la razón del superávit?
- En medio de una nueva tanda de excarcelaciones, se conoció que Venezuela liberó al primer “preso político” de nacionalidad argentina desde que inició esta nueva ola de gestos de distensión, tras el operativo militar de Washington que terminó con la captura de Nicolás Maduro.
- En su agenda de contactos provinciales, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirá hoy al gobernador de La Pampa. La provincia, dirigida por el peronista Sergio Ziliotto, ya hizo públicos sus reparos contra la reforma laboral: corta recursos para la coparticipación de la provincia. Qué quieren los pampeanos a cambio de los votos.
Escuchá el último capítulo de Economía al Día