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Al momento de viajar a Estados Unidos, la visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales para casi todos los turistas, encontrándose en la lista de obligatorios para visitar el país.
No obstante, los mexicanos que tramiten un documento alternativo podrán ingresar a Texas, Nuevo México, Arizona y California durante períodos cortos de tiempo, sin necesidad de presentar visado o identificación internacional.
El documento que se puede presentar para ingresar legalmente sin visa americana
En general, la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte o visado. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede utilizarse exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.
Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.
Texas, Nuevo México, Arizona y California: qué destinos pueden visitarse
Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:
- California: menos de 40 km de la frontera
- Arizona: menos de 120 km de la frontera
- Nuevo México: dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte
- Texas: menos de 40 km de la frontera
Quiénes pueden tramitar este documento para visitar Texas, Nuevo México, Arizona y California
Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos
- Ser mexicano y residir en México.
- Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2.
- Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.