El Cronista | Shutterstock y EFE

Al momento de viajar a Estados Unidos, la visa americana y el pasaporte son dos documentos esenciales para casi todos los turistas, encontrándose en la lista de obligatorios para visitar el país.

No obstante, los mexicanos que tramiten un documento alternativo podrán ingresar a Texas, Nuevo México, Arizona y California durante períodos cortos de tiempo, sin necesidad de presentar visado o identificación internacional.

El documento que se puede presentar para ingresar legalmente sin visa americana

En general, la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) se utiliza para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte o visado. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta acompañado de pasaporte puede utilizarse exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía.

Este documento tiene una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje.

La BCC puede usarse de forma independiente para viajes de hasta 30 días a la zona fronteriza.

Texas, Nuevo México, Arizona y California: qué destinos pueden visitarse

Cuando no se acompañe de pasaporte, la BCC podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares:

California : menos de 40 km de la frontera

Arizona : menos de 120 km de la frontera

Nuevo México : dentro de 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que se encuentre más al norte

Texas : menos de 40 km de la frontera

Quiénes pueden tramitar este documento para visitar Texas, Nuevo México, Arizona y California

Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos

Ser mexicano y residir en México.

Cumplir con los estándares de elegibilidad para la visa B1 o B2 .

Demostrar vínculos sólidos con México que sean considerados motivos suficientes para regresar.

El proceso se lleva a cabo en la Embajada de Estados Unidos en México o en el consulado más próximo.