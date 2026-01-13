El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró cuáles son todos los extranjeros que no pueden ingresar al país presentando su pasaporte. El presidente Donald Trump mantiene las restricciones migratorias como medida de seguridad nacional.

Esta proclamación amplía el repertorio de países cuyos pasaportes no son admitidos en los puntos de ingreso de los aeropuertos.

Estados Unidos prohíbe el ingreso a las personas con estos pasaportes y los detiene en el aeropuerto

Con el fin de fortalecer la seguridad nacional, el presidente Donald Trump firmó en diciembre del 2025 la versión actualizada de la proclamación que endurece las restricciones migratorias para múltiples países. Esto implica que sus pasaportes no son admitidos para ingresar a Estados Unidos.

Los límites de las restricciones varían dependiendo de las sanciones que recibió cada país y a partir de un análisis de cuán peligrosos son los respectivos extranjeros, de acuerdo a las autoridades federales.

Estados Unidos amplió la proclamación de fortalecimiento de seguridad nacional. Fuente: Archivo.

"Las restricciones y limitaciones impuestas por la Proclamación son necesarias para prevenir el ingreso de ciudadanos extranjeros sobre los cuales Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan“, señala el reporte de la Casa Blanca.

Todos los países que tienen prohibido ingresar a Estados Unidos

Proclamación de los 12 países de alto riesgo

Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Restricciones totales y limitaciones de entrada

Burkina Faso, Mali, Níger, Sudán del Sur y Siria.

Asimismo, se añadieron restricciones totales y limitaciones de entrada a personas que posean documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina. A su vez, impone restricciones totales y limitaciones de entrada a dos países que anteriormente estaban sujetos a restricciones parciales: Laos y Sierra Leona.